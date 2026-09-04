Fuego amigo en el petrismo luego de que Bendito Menor fuera dado de baja: “Siempre le pregunté”

En medio de un fuerte operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira, fue dado de baja en horas de la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Hacen fuerte revelación que salpica a Petro tras haber sido dado de baja alias Bendito Menor: “Quiero decirles algo”

Junto a alias Bendito Menor, fue dada de baja su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, así como dos criminales que harían parte de su anillo de seguridad.

Tras ese contundente golpe del Gobierno de Abelardo De La Espriella a la criminalidad, en el petrismo hay fuego amigo.

A través de su cuenta en X, Alfredo Saade, exembajador de Colombia en Brasil durante el gobierno Petro, lanzó un sablazo al exministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“El que no hace los goles, los ve hacer. Siempre le pregunté al ministro Pedro Sánchez en qué consistía la incapacidad de dar de baja a un delincuente de muy bajo mando como el ‘bendito’. Felicitaciones a nuestro Ejército Nacional y a la Policía Nacional”, dijo Saade.