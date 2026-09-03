El pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema tras las supuestas amenazas de Kiko Gómez

Las supuestas amenazas de Kiko Gómez contra tres personas, las intimidaciones a dos procuradores y el riesgo en el que estarían varios magistrados de la Corte Suprema acaban de provocar la reacción del presidente de esa corporación.

A las 11:00 a. m. de este jueves 3 de septiembre, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez dará una declaración a medios de comunicación, después de la grave situación que se conoció en las últimas horas y que vuelve a comprometer al condenado exgobernador de La Guajira.

Su reacción se dará en medio de las audiencias públicas que se adelantan en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para escuchar a los aspirantes que llegarán a ocupar las vacantes en la Sala de Instrucción del alto tribunal.

Urgente: Kiko Gómez estaría detrás del ataque contra la Procuraduría; Corte Suprema lanza advertencia

Este primer pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se da horas más tarde de que el presidente de la Sala Penal, Roberto Solorzano, alertara a través de un oficio las supuestas amenazas e intimidaciones contra procuradores implicados en el caso contra Gómez.

Uno de esos funcionarios es Pedro Luis Bonilla, el procurador delegado ante la Corte que encontró un proyectil de fusil y un impacto de arma en su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá.