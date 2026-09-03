Hija de concejal asesinado en La Guajira hizo grave alerta sobre Kiko Gómez tras ataque a la Procuraduría: “Temo por mi vida”

Esta semana, el país quedó consternado después del ataque armado que se registró contra la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá. El caso encendió las alarmas cuando en la oficina del procurador delegado ante la Corte, Pedro Luis Bonilla Bolaños, apareció un proyectil de fusil y un impacto de bala en la ventana ubicada en el piso 26.

Primero se habló de un posible accidente, después apareció la hipótesis de una bala perdida, pero la Corte Suprema de Justicia se encargó de denunciar que detrás de ese hecho estaría Juan Francisco Gómez Cerchar (Kiko Gómez), el exgobernador de La Guajira condenado a 31 años de cárcel por el homicidio del concejal de Barrancas, Luis López Peralta.

El alto tribunal explicó que el procurador Bonilla Bolaños habría pedido a la Corte Suprema de Justicia reconfirmar la condena por homicidio contra el exgobernador. Sin embargo, unos días antes de sentar su postura frente a ese proceso, apareció una bala en su oficina, lo que provocó “gran preocupación”.

Ahora, la denuncia ha tomado otro rumbo después de que Diana López Zuleta, la hija del concejal asesinado, alertó en sus redes sociales que ha venido siendo objeto de amenazas. Advirtió que Kiko Gómez “sigue siendo el terror de La Guajira”.

La alerta de López Zuleta

La periodista Diana López Zuleta, hija del concejal asesinado Luis López Peralta, alertó en su cuenta de X que hace tres meses interpuso una denuncia por amenazas; reveló planes para atentar contra varias personas en el país.

López Zuleta explicó en una publicación: “Hace tres meses interpuse una denuncia por amenazas en la que advertí sobre planes contra varias personas. Ojalá las autoridades hagan algo”.

Según la denuncia de la periodista, esas mismas presiones han aparecido para miembros de su familia que han preferido no hablar en los procesos judiciales que avanzan contra Juan Francisco Gómez Cerchar.

Urgente: Kiko Gómez estaría detrás del ataque contra la Procuraduría; Corte Suprema lanza advertencia

“Mi tío, el hermano de mi papá, lo llevaron a juicio con una orden de conducción y no habló porque dijo textualmente que si declaraba, al otro día amanecía muerto. Aun condenado, Kiko Gómez sigue siendo el terror de La Guajira, y aun fuera del país temo por mi vida”, dijo Diana López.

Esta nueva denuncia contra el exgobernador guajiro se conoce horas después de que la Corte Suprema de Justicia alertó que Kiko Gómez estaría detrás de un plan criminal para atentar contra dos procuradores y que también tendría en la mira a los magistrados del alto tribunal. La Policía investiga esta grave situación.