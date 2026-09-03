Fabián Ríos hizo dura petición por preocupante situación de Francisco Bolívar: “La batalla que otra persona está librando”

Francisco Bolívar, reconocido actor colombiano, ha generado preocupación entre sus seguidores durante los últimos meses, debido a los contenidos que ha compartido en sus redes sociales. El artista se ha alejado de la televisión y actualmente concentra gran parte de su actividad en las plataformas digitales.

Preocupación por salud de Francisco Bolívar, famoso actor; extraños videos tras boda de su exnovia: “Sufriendo un poco de paranoia”

Aunque no ha explicado de modo directo la situación que atraviesa, varias de sus publicaciones han despertado inquietud entre los internautas. Algunos de sus mensajes y las imágenes incluidas en sus videos han provocado numerosas reacciones y comentarios.

Recientemente, Bolívar volvió a llamar la atención tras publicar un particular video en su cuenta de Instagram. En la grabación, el actor aparece pronunciando frases que varios usuarios consideraron extrañas, mientras las escenas se repiten de manera constante.

En el contenido se observa al artista realizando ejercicio y utilizando diferentes elementos, entre ellos una túnica relacionada con una boda. También aparece frente a la cámara con audífonos, mientras insiste en mencionar que se trata de un asunto “mental” y que, por esa razón, no se debía creer nada de lo que decía.

Pese a que no se dio información puntual, Fabián Ríos, colega y amigo del artista, decidió pronunciarse a través de redes sociales, haciendo una sentida petición a los usuarios.

El integrante de Sin senos sí hay paraíso compartió unas palabras acerca del famoso, exponiendo lo que ocurría. En su post, reiteró que nadie entendía lo que sucedía al interior de Bolívar, por lo que solicitaba respeto.

“Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano. Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Porque nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”, escribió.

“Pregúntate: ¿qué harías tú si un día el dolor de tu alma te dejara sin fuerzas para levantarte? ¿No querrías que alguien te abrazara en lugar de señalarte? ¿Que te tendieran la mano en lugar de empujarte más hacia el abismo? No somos Dios para juzgar. Y ninguno de nosotros está libre de caer. Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo. Quizás un mensaje tuyo, una palabra de cariño, una oración… pueda ser la pequeña luz que alguien necesita para decidir quedarse”, expresó.

En su reflexión, Ríos aseguró que era importante entender que estas situaciones podrían pasarle a las personas que se aman, por lo que no había que juzgar o señalar.

“Mañana podrías ser tú. Podría ser alguien que amas. Y cuando llegue ese día, también querrás que alguien te diga: ‘Aquí estoy. No estás solo. No te voy a juzgar. Dame la mano’. Hoy, esa mano puede ser la tuya. Seamos humanos. Seamos empáticos. Salvemos con amor lo que el dolor intenta destruir”, concluyó.