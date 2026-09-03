¿Tiene cáncer? Reconocido artista vallenato respondió a los rumores sobre su salud

Desde hace varias semanas, los amantes del vallenato han estado hablando del supuesto diagnóstico médico que habría recibido uno de los artistas más importantes del género en la actualidad.

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Se trata de Juancho De La Espriella, acordeonero y arreglista que trabaja de la mano con Silvestre Dangond desde hace varios años, y juntos han realizado algunas de las giras de conciertos más grandes del país.

Los rumores al respecto incrementaron luego de que el intérprete de Las locuras mías, Niégame tres veces y Cásate conmigo tomara la decisión de hacerse un radical cambio de look, en el que se rapó la cabeza por completo, situación que muchos asociaron como un apoyo a su amigo y compañero.

Los artistas han protagonizado una de las giras musicales más exitosas del vallenato. Foto: Instagram: @silvestredangond

Juancho De La Espriella se pronunció al respecto y reveló la verdad

Por medio de sus redes sociales, en donde suma más de un millón de seguidores, el músico explicó lo sucedido y compartió su opinión al respecto.

“Para desmentir a los pasquines o al pasquín que se le dio por decir que yo estoy enfermo, no sean tan irresponsables”, manifestó.

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Por otro lado, dejó en claro que, pese a lo que se ha estado hablando en redes sociales y en distintos programas dedicados a la industria del entretenimiento, continúa trabajando en sus proyectos laborales y, de hecho, en los próximos meses sorprenderá a sus fanáticos con una nueva producción musical para su repertorio.

“Gracias a Dios estoy excelentemente bien de salud, grabando nuevo CD, terminando la gira con Silvestre. Estoy perfecto. Estoy perfecto de salud. Con la salud de las personas no se juega”, indicó.

Sus fanáticos reaccionaron por medio de la sección de los comentarios

Como era de esperarse, los seguidores del artista se manifestaron por medio de la sección de comentarios y expresaron su apoyo tras los rumores que se generaron en torno a su salud física.

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“Bendiciones Juancho, te amo. Eres el mejor”; “Lo más importante es que es un excelente profesional y que hace hablar al acordeón. Por lo que se ha observado, también esa noticia le ha demostrado cuántas personas lo siguen, eso es lo positivo”; “Apreciado Juancho: Aquí lo importante es que Dios, nuestro señor tiene un plan maravilloso contigo y que lo que la gente malintencionada hace, no importa. 100% sano” y “No hay que hacer caso de la gente mal intencionada”, son algunas de las palabras que se leen.