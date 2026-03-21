Juancho de la Espriella reapareció y habló sobre su verdadero estado de salud tras ser hospitalizado: “Muchísimo dolor”

Juancho de la Espriella, famosa figura del vallenato en Colombia, alarmó a sus seguidores y desató preocupación, luego de que se informara sobre una recaída de salud que atravesó días atrás.

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El acordeonero fue ingresado de urgencia en un centro asistencial de Bogotá tras presentar un cuadro de dolor abdominal agudo. El músico, de 53 años, estuvo bajo observación médica y su estado de salud fue estable mientras lo sometían a un procedimiento para tratar una afección renal.

No obstante, horas después de que se conoció la noticia, Juancho de la Espriella reapareció en redes sociales y compartió un video en el que habló sobre esta dura experiencia que atravesó. El músico fue claro sobre cuál era su verdadero estado de salud, dando el panorama concreto.

Según mencionó, grababa este contenido como una muestra de agradecimiento y cariño con sus fanáticos y la prensa colombiana por estar al pendiente de su recuperación. Sus palabras se enfocaron en retribuir todo de una manera más cercana, contando qué sucedió.

Juancho de la Espriella indicó que ya lo habían operado por cálculos en los riñones, mencionando que todo ocurrió tras su regreso de una gira por Estados Unidos. Tras días de mucho dolor, fue intervenido y se le controló este malestar.

“Ya me operaron, gracias a Dios. Venía con un problema de cálculo en los riñones, regresando de mi gira con Silvestre en Estados Unidos. Yo tenía un catéter puesto, se infectó, por la infección me internaron en Bogotá. Pasé tres días con muchísimo dolor, nunca había sentido tanto dolor en mi vida... me lo controlaron en la Reina Sofía, a quienes agradezco su atención y dedicación”, indicó.

“Hoy me operaron, me sacaron el cálculo, fue un éxito y estoy en recuperación”, puntualizó.

El vallenatero explicó que todos los mensajes y muestras de cariño eran valiosas para él, ya que en este proceso fueron claves para sentir ese apoyo.

Tras lograr salir de este inconveniente renal, seguiría recuperándose para regresar y tocar su acordeón como tanto lo goza.

“Muchas gracias a todos los que han estado pendientes. Estoy en recuperación, me siento muchísimo mejor, así que próximamente de nuevo tocando acordeón”, concluyó.