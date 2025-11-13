Suscribirse

CULTURA

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella brillaron en los Latin Grammy: este fue el reconocimiento que recibieron

Los artistas colombianos hicieron historia en estos importantes premios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
14 de noviembre de 2025, 12:22 a. m.
Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella recibieron reconocimiento en los Latin Grammy.
Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella recibieron reconocimiento en los Latin Grammy. | Foto: Instagram @silvestredangond

Uno de los eventos más importantes de la música latina se desarrolló este jueves, 13 de noviembre, con los Premios Latin Grammy 2025 en Las Vegas, Estados Unidos. Una ceremonia en la que La Academia Latina de Grabación que reconoce y celebra la excelencia en la música latina, otorgando un galardón a los artistas que sean los seleccionados en cada una de las categorías.

Este año se agregó al proceso de premiación una nueva área llamada: medios visuales, y dos categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.

Contexto: Silvestre Dangond y Sebastián Yatra unen sus voces en un nuevo sencillo romántico: “Hoy por fin es una realidad”

Durante este proceso votan miembros creadores de música, parte de La Academia Latina, que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Galardón de Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella en los Latin Grammy

Al evento fueron nominados varios artistas colombianos, quienes gracias a su talento se han destacado tanto nivel nacional como internacional y entre ellos, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella.

Los músicos colombianos, conocidos por sus producciones en uno de los géneros más escuchados en el país, participaron en la categoría de Álbum de cumbia/vallenato contra Checo Acosta, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés y Luis José Villa, y Los Cumbia Stars.

Con la canción titulada El último baile, Dangond y De La Espriella, quienes en su lanzamiento la presentaron como la última composición que hicieron juntos y la manera de cerrar un ciclo lleno de agradecimiento, recibieron el significativo premio.

Palabras de Silvestre Dangond

En el momento en el que los cantantes escucharon su nombre se levantaron de la silla con mucha emoción y de camino al escenario demostraron su alegría por este nuevo triunfo.

“Estoy muy contento. Gracias a mi compadre Juancho, cuando tomamos la decisión de reencontrarnos, después de 13 años para hacer un álbum, muestra de que nos une la música, el amor, de que lo hicimos sin pretenciones porque le regalamos a una generación que quería vernos y no había podido”, dijo en la primera parte.

“Y los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas, la música fantástica me ha llevado a muchas partes a vivir emociones y nada, Juancho, te quiero mucho”, agregó, agradeciéndole a su amplia comunidad que lo ha apoyado en cada paso de su carrera musical y le ha permitido obtener importantes logros.

Desde que se había confirmado la nominación de los artistas, los seguidores expresaron su apoyo y en su última publicación aprovecharon para felicitarlos.

Contexto: Silvestre Dangond deslumbró en su más reciente concierto con amoroso gesto a su esposa; estas son sus siguientes paradas

“Felicidades @silvestredangond @jmdelaespriella un álbum muy vallenato y muy bien producido”; “Felicitaciones a los más grandes del vallenato”; “Felicitaciones amores míos”; “Muy merecido. Felicidades a estos dos grandes”; “Más que merecido”, fueron algunos de los comentarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

2. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

3. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

4. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

5. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Silvestre DangondJuancho de la Espriella cantantes colombianos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.