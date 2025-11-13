Uno de los eventos más importantes de la música latina se desarrolló este jueves, 13 de noviembre, con los Premios Latin Grammy 2025 en Las Vegas, Estados Unidos. Una ceremonia en la que La Academia Latina de Grabación que reconoce y celebra la excelencia en la música latina, otorgando un galardón a los artistas que sean los seleccionados en cada una de las categorías.

Este año se agregó al proceso de premiación una nueva área llamada: medios visuales, y dos categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.

Durante este proceso votan miembros creadores de música, parte de La Academia Latina, que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Galardón de Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella en los Latin Grammy

Al evento fueron nominados varios artistas colombianos, quienes gracias a su talento se han destacado tanto nivel nacional como internacional y entre ellos, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella.

Los músicos colombianos, conocidos por sus producciones en uno de los géneros más escuchados en el país, participaron en la categoría de Álbum de cumbia/vallenato contra Checo Acosta, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés y Luis José Villa, y Los Cumbia Stars.

Con la canción titulada El último baile, Dangond y De La Espriella, quienes en su lanzamiento la presentaron como la última composición que hicieron juntos y la manera de cerrar un ciclo lleno de agradecimiento, recibieron el significativo premio.

Palabras de Silvestre Dangond

En el momento en el que los cantantes escucharon su nombre se levantaron de la silla con mucha emoción y de camino al escenario demostraron su alegría por este nuevo triunfo.

“Estoy muy contento. Gracias a mi compadre Juancho, cuando tomamos la decisión de reencontrarnos, después de 13 años para hacer un álbum, muestra de que nos une la música, el amor, de que lo hicimos sin pretenciones porque le regalamos a una generación que quería vernos y no había podido”, dijo en la primera parte.

“Y los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas, la música fantástica me ha llevado a muchas partes a vivir emociones y nada, Juancho, te quiero mucho”, agregó, agradeciéndole a su amplia comunidad que lo ha apoyado en cada paso de su carrera musical y le ha permitido obtener importantes logros.

Desde que se había confirmado la nominación de los artistas, los seguidores expresaron su apoyo y en su última publicación aprovecharon para felicitarlos.