La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados de la entrega número 26 del Latin Grammy, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

Durante el Proceso de Premiación, votan miembros creadores de música, parte de La Academia Latina, que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Este año, la categoría Álbum del Año cuenta con un grupo excepcional de creadores en una variedad de géneros que reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

Además, este año se agregó una nueva área (medios visuales) y dos categorías (mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces) al proceso de premiación de los Latin Grammy.

Asimismo, los primeros nominados en la categoría de mejor canción de raíces presentan un extraordinario grupo de artistas establecidos y estrellas emergentes, y una innovadora fusión de géneros en una misma canción: Marco Daniel Borrero, Bad Bunny, David Aguilar, Catalina García Barahona, Luis Amed Irizarry, Natalia Lafourcade, Tato Marenco, William Martínez, Marcos Efrain Masis, Luis Enrique Mejia, Juan Carlos Mindinero Satizabal, Jay Anthony Nuñez, Fernando Osorio, Rodner Padilla, Flor Morales Ramos, Julio Reyes Copello y Roberto Jose Rosado Torres.

La categoría de mejor nuevo artista presenta una vez más un conjunto único de nominados, cuya diversidad reafirma el compromiso de la academia latina de brindar oportunidades a todos los artistas. Los nominados este año son Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

La entrega anual del Latin Grammy se llevará a cabo el jueves, 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La producción de tres horas estará a cargo de TelevisaUnivision, la compañía líder en contenido en español para el mundo, y será transmitida a través de sus plataformas en Estados Unidos.

A continuación, la lista de nominados de las categorías generales. Para ver la lista completa de nominados en las 60 categorías, por favor, visite LatinGRAMMY.com

Grabación del año

- “Baile inolvidable” – Bad Bunny

- “DtMF” – Bad Bunny

- “El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

- “Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

- “Lara” – Zoe Gotusso

- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G

- “Cancionera” – Natalia Lafourcade

- “Ao teu lado” – Liniker

- “Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz

Álbum del año

- Cosa nuestra – Rauw Alejandro

- Debí tirar más fotos – Bad Bunny

- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

- Raíces – Gloria Estefan

- Puñito de Yocahú – Vicente García

- al romper la burbuja – Joaquina

- Cancionera – Natalia Lafourcade

- Palabra de to’s (seca) – Carín León

- Caju – Liniker

- En las nubes con mis panas – Elena Rose

- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Canción del año

- “Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue López, Jay Anthony Núñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

- “Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)

- “DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)

- “El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

- “Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

- “Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)

- “Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)

- “#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

- “Veludo marrom” - Liniker, compositora (Liniker)

Mejor nuevo artista

- Alleh

- Annasofia

- Yerai Cortés

- Juliane Gamboa

- Camila Guevar

- Isadora

- Alex Luna

- Paloma Morphy

- Sued Nunes

- Ruzzi