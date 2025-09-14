Premios Emmy 2025, hoy con Sofía Vergara: siga en directo la ceremonia de premiación este domingo, 14 de septiembre

En la edición de este año de los Premios Emmy, que se llevará a cabo esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles, Sofía Vergara será una de las figuras importantes del evento.

Esta vez no estará en la lista de los nominados, como ocurrido en ocasiones anteriores, sino que la actriz barranquillera participará como parte del grupo de 39 presentadores confirmados para la gran noche de la televisión.

Sofía ha sido reconocida a nivel internacional por varios de sus papeles que ha interpretado. Entre los que más han cautivado a la audiencia se encuentran el de Gloria, en Modern Family, y el de Griselda, en la serie que lleva su nombre y que se estrenó en Netflix.

En la emisión de los Premios Emmy del año pasado, la actriz colombiana fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Miniserie; sin embargo, el galardón fue para Jodie Foster por su interpretación en True Detective: Night Country.

La lista de los presentadores para los Premios Emmy 2025

La lista de presentadores estará conformada por figuras relevantes de la televisión y por otras personalidades que han contribuido durante años al crecimiento y desarrollo de esta industria, aportando a su reconocimiento y a la producción de calidad.

De acuerdo con el sitio web oficial de los Emmy, los galardones serán presentados por esta lista de personajes destacados:

Elizabeth Banks, Ike Barinholtz, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Alexis Bledel, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Eric Dane, Colman Domingo, Tina Fey, Walton Goggins, Tony Goldwyn, Sofía Vergara y Lauren Graham, entre otros.

No hay que olvidar que Sofía Vergara es una figura emblemática del talento latino en la televisión estadounidense, por lo que su presencia como presentadora refuerza la representatividad de los artistas hispanos y latinos en eventos de alcance global.

Su participación en los Premios Emmy en el 2024, la convirtió en la primera latina nominada en la categoría de Mejor Actriz de Miniserie, de acuerdo a lo que registra en la página web de NBC.

Además, su presencia como parte del jurado en el reality America’s Got Talent, ha hecho que su imagen se haya popularizado aún más en el territorio norteamericano.

¿A qué hora comienza la transmisión?

La gala se inicia a las 8:00 p. m. hora de Miami (5:00 p. m. hora del Pacífico).

La alfombra roja será emitida desde las 7:00 p. m. hora de Miami para ver a las estrellas antes del inicio de la ceremonia.

Estos son los horarios de transmisión en América Latina:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p. m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.

La ceremonia de los premios Emmy 2025 será emitida en vivo en Estados Unidos por la cadena CBS y por la plataforma de streaming Paramount+.