Reconocida expresentadora de ‘Noticias Caracol’ deja la televisión y es nombrada gobernadora por Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, designó de manera oficial a la reconocida periodista sanandresana Vilma Jay como gobernadora encargada del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El anuncio, que inicialmente trascendió a través de medios públicos y plataformas digitales, confirma que la comunicadora estará al frente de la administración departamental de manera transitoria. Este encargo se extenderá hasta el próximo mes de julio, periodo en el que se llevarán a cabo elecciones atípicas para definir al mandatario que complete el periodo constitucional vigente.

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La llegada de Vilma Jay a la jefatura de la administración insular responde a una coyuntura judicial. El anterior gobernador de la isla, Nicolás Gallardo Vásquez, debió apartarse de su cargo luego de que el Consejo de Estado ratificara en segunda instancia, en marzo, la nulidad de su elección debido a una situación de doble militancia.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, Gallardo, avalado inicialmente por el Partido Liberal, compitió bajo la coalición Avanzar es Posible, la cual integraba fuerzas como Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador. El tribunal determinó que el exmandatario incurrió en una falta al respaldar de forma abierta a aspirantes de otras corporaciones que pertenecían a agrupaciones políticas distintas a la suya de origen.

Durante el proceso, la defensa del exgobernador alegó que se vulneraron derechos fundamentales debido a que las actuaciones judiciales no se tradujeron al creole, lengua oficial y reconocida del territorio insular. No obstante, el alto tribunal desestimó el argumento y dejó en firme la sentencia ejecutoriada.

Un mes después de la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme la salida de Nicolás Gallardo de la Gobernación de San Andrés, el presidente Gustavo Petro designó a Vilma Jay López como gobernadora encargada.

¿Quién es y cuál ha sido su trayectoria? Le contamos.… — Cambio (@estoescambio) May 21, 2026

Ante la falta de consolidación oportuna de los documentos requeridos para presentar una terna formal por parte de los partidos de la coalición ante el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República procedió con la designación directa de Jay para evitar un vacío administrativo. Cabe aclarar que la permanencia de la periodista en el cargo ejecutivo tiene un carácter estrictamente provisional.

La periodista se mantendrá al frente de sus funciones gubernamentales hasta que el mandatario que resulte electo en las urnas tome posesión oficial de su cargo.

Vilma Jay es graduada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con formación técnica en producción de radio y televisión. Su trayectoria profesional ha estado ligada de manera estrecha a la cobertura de la realidad de la región insular colombiana, desempeñándose durante más de una década como corresponsal de Noticias Caracol en San Andrés.

En el año 2023, la periodista se trasladó a Bogotá tras incorporarse al equipo de los informativos del sistema de medios públicos, asumiendo la conducción de la emisión central de RTVC Noticias y participando activamente en el canal institucional Señal Colombia.

Cabe señalar que este nombramiento representa el segundo acercamiento de Jay a funciones de carácter estatal. Previamente, su nombre había sido considerado y designado para asumir la representación diplomática de Colombia como embajadora en Nicaragua; sin embargo, dicho proceso administrativo quedó bajo reserva y a la espera de la administración de Managua, coincidiendo con debates de política exterior en la región.

A través de sus canales digitales de comunicación, la comunicadora compartió sus reflexiones en torno al reto administrativo que asume, describiendo la forma en que recibió la postulación mientras desempeñaba sus labores en el estudio de televisión y cómo interpretó la propuesta como un compromiso personal e institucional con su territorio natal.

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“Acepté asumir este encargo para servirle a mi amada San Andrés”, manifestó Jay en su mensaje, en el que también puntualizó que su preparación profesional en la capital del país cobra un nuevo sentido ante la oportunidad de liderar la gestión del archipiélago en esta fase de transición.

La designación de la periodista ha generado opiniones divididas en los sectores políticos locales. Mientras algunos observadores y colectivos ciudadanos resaltan su arraigo cultural, conocimiento de las problemáticas sociales y trayectoria pública limpia, otros sectores formulan interrogantes respecto a su experiencia previa en la gestión presupuestal y de administración pública requerida para conducir el departamento, incluso durante un mandato temporal.