Thomas Tuchel revela por qué no convocó a Cole Palmer para el Mundial: misterio resuelto en Inglaterra

Thomas Tuchel armó una polémica internacional por la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026. Entre las principales bajas se encuentra Cole Palmer, figura de Chelsea y pieza clave para alcanzar la final en la Eurocopa de 2024.

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En declaraciones para TalkSport, Tuchel ahondó los casos específicos y explicó los motivos de la ausencia de Palmer. “No fue tan decisivo como en temporadas anteriores“, dijo.

“Además, la realidad es que no estuvo disponible muchas veces y no fue decisivo para nosotros. Compitió en la decisión más difícil, cuando elegimos a Jude, Morgan y Eze“, agregó.

Las estadísticas de Cole Palmer dicen lo contrario: esta temporada disputó 33 partidos con el Chelsea, marcó 10 goles y dio 3 asistencias. Con esas estadísticas no fue suficiente para convencer a su DT de citarlo a la que hubiera sido su primera experiencia en la Copa del Mundo.

Cole Palmer, figura del Chelsea de Inglaterra. Foto: Getty Images via AFP

Phil Foden fue otro de los delanteros descartados por Tuchel, una decisión que nadie se esperaba por sus reiteradas convocatorias a la selección inglesa.

“Perdió ritmo en un momento crucial de la temporada, sobre todo en la segunda mitad… vimos destellos de su potencial, pero no suficientes", explicó el técnico alemán. “Tal vez ya no juegue en la banda, así que no me parece lógico traer jugadores para que jueguen fuera de su posición… tenerlos en la concentración los incomodaría, los haría sentir mal, así que hay que tomar decisiones", completó.

Pero el caso más sonoro en las últimas horas fue el de Harry Maguire, que hizo público su descontento con un mensaje en redes sociales.

“Me sorprendió un poco, pero respeto mucho su personalidad y su calidad. Ha tenido una temporada excepcional y entiendo su decepción. Aun así, me sorprendió un poco porque mantuvimos una conversación privada y él expresó sus sentimientos, cosa comprensible dada su temporada”, contó el DT.

Inglaterra estará bajo la lupa de la crítica en el Mundial, pues ha tenido la convocatoria más polémica hasta ahora en los días previos al debut en un grupo que comparte con Croacia, Ghana y Panamá.

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Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Nico O’Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli) y Ollie Watkins (Aston Villa).