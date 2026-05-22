Las elecciones presidenciales en Colombia están cada vez más cerca y continúan despertando el interés tanto de los ciudadanos como de los medios, atentos a quién será la persona encargada de asumir el liderazgo del país tras el gobierno de Gustavo Petro.

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El próximo 31 de mayo se perfila como una fecha determinante para el panorama político nacional, en medio de las expectativas de millones de colombianos que esperan transformaciones en distintos sectores. La atención se concentra en los candidatos y en las propuestas con las que buscan convencer al electorado de cara al futuro del país.

Paralelamente, distintos sectores de la ciudadanía han comenzado a manifestar sus opiniones y preferencias políticas alrededor de los nombres que figuran en la contienda. Parte de la conversación pública gira en torno a las figuras que podrían convertirse en la principal oposición de Iván Cepeda, quien aparece como uno de los candidatos relacionados con el Pacto Histórico.

Uno de los que habló del tema fue Manuel Medrano, famoso artista, quien conversó con Eva Rey, para Mevale, siendo claro sobre lo que veía de la próxima jornada electoral. El intérprete apuntó que en este año votaría, ya que antes se le dificultaba por tiempos.

No obstante, no quiso decir por quién votaría el 31 de mayo, ya que consideraba que era un ejercicio que dividiría a los usuarios y seguidores.

Eva Rey: “¿Tú votas? ¿Ejerces el derecho al voto?”

Manuel Medrano: “Sí, quiero votar”

Eva Rey: “¿Estás en Bogotá?”

Manuel Medrano: “Separé toda mi agenda para estar aquí, y voy a votar... he estado muy conectado con estas votaciones. De pronto otras votaciones me han cogido en medio de gira, fuera de base, con candidatos que la verdad no me gustaban mucho. Esta vez siento que hay buenas propuestas, me he tomado el tiempo de escuchar el discurso de todos, hay cosas que me gustan mucho, y ya decidí por quién quiero votar”

Eva Rey: “¿Me vas a decir por quién vas a votar o no?”

Manuel Medrano: “Uy, no sé, porque es que eso divide mucho”

Eva Rey: “Pero crees que Colombia está preparada para una presidenta mujer, ahora que está Paloma en el tarjetón?”

Manuel Medrano: “Sí, claro”

Eva Rey: “¿Entre Paloma y Abelardo quién te gusta más?”

Manuel Medrano: “Déjeme decirle que...”

Eva Rey: “Que ninguno de los dos, ya vi que por ahí no va tu voto, ¿tú eres más de Fajardo, centro?”

Manuel Medrano: “Déjeme más opciones. La verdad, no te voy a contar. Sí hay uno de ellos que me gusta mucho”

Ante la insistencia de la presentadora española, Manuel Medrano fue claro en que sí podía decir la persona por la que no votaría, y se trataba de Iván Cepeda.

Eva Rey: “Pero entonces, por descarte, si no es ni Paloma, ni Abelardo ni Fajardo, ¿es Cepeda?”

Manuel Medrano: “No, tampoco”

Eva Rey: “¿Vas a votar por Cepeda?”

Manuel Medrano: “No, no, eso sí lo puedo decir que no”.