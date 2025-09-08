El cantante colombiano, dos veces ganador del Latin Grammy, empezó su gira llamada Manuel Medrano 10 años tour, una conmemoración a su primera década de carrera musical en la que también presenta algunos de sus sencillos que hacen parte del cuarto álbum que se estrenará este año.

El concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue el pasado 5 de septiembre y empezó con un videoclip que hablaba sobre la naturaleza, los dioses, el universo y sobrevivientes, que estaban basados en los tres elementos naturales: aire, fuego y tierra.

De igual manera, habló sobre una guerra en la que ‘Perfecto’, un planeta habitado por mujeres, lograron capturar al enemigo y recibieron a los guardianes de la galaxia. Una situación que creó una nueva historia y fue motivo de celebración, como la que el artista busca conmemorar con su gira.

El concierto estuvo lleno de emoción desde el principio, los fanáticos cantaron todas las canciones, incluyendo sus más recientes lanzamientos como Mariposas en el pecho y grandes éxitos que siguen siendo tendencia como Si Pudiera que se estrenó hace siete años.

Manuel Medrano celebra 10 años de carrera musical y comenzó su tour en la ciudad que le abrió las puertas, Bogotá. | Foto: Cortesía de Juan Catumba

“Hoy he venido para llevarlos al más allá”, dijo el cantante cartagenero con su guitarra en la mano y una luz blanca que solo lo iluminaba a él, momento antes de empezar a cantar otro sencillo.

En varias ocasiones de la presentación, Manuel Medrano le agradeció al público por su asistencia y apoyo durante estos años de carrera que le han permitido posicionarse como una de las voces más influyentes del pop latino actual.

Los seguidores también le demostraron su apoyo con carteles que hablaban sobre la admiración que le tienen, incluso uno decía: “¿Para qué ir a terapia si vine al concierto de Manuel Medrano?”, dando a entender que su música le ha ayudado a sanar.

Manuel Medrano empezó su gira y presenta su nuevo sencillo llamado 'Más que ayer'. | Foto: Cortesía de Constanza Martínez

¿Quiénes fueron los artistas invitados?

En la noche del viernes la ciudad capitalina se vio sorprendida por los grandes invitados que el cantautor invitó, el primero de ellos fue Andrés Cabas, quien resalta por su estilo musical. Luego, la banda de rock colombiana Diamante Eléctrico y por último, Duplat, con quien canta Intensos.

Próximas fechas y ciudades en las que Manuel Medrano se presentará

20 de septiembre - Buenos Aires, Argentina (Teatro Opera)

- Buenos Aires, Argentina (Teatro Opera) 26 de septiembre - Santiago de Chile, Chile (Gran Arena Monticello)

- Santiago de Chile, Chile (Gran Arena Monticello) 4 de octubre - Lima, Perú (Anfiteatro Del Parque De La Exposición)

- Lima, Perú (Anfiteatro Del Parque De La Exposición) 11 de octubre - Barcelona, España (Razzmatazz 1)

- Barcelona, España (Razzmatazz 1) 12 de octubre - Madrid, España (La Riviera)

30 de octubre - Guayaquil, Ecuador (Centro De Convenciones)

- Guayaquil, Ecuador (Centro De Convenciones) 31 de octubre - Quito, Ecuador (Teatro Ágora De La Cultura)

- Quito, Ecuador (Teatro Ágora De La Cultura) 1 de noviembre - Cuenca, Ecuador (Coliseo Jefferson Pérez)

- Cuenca, Ecuador (Coliseo Jefferson Pérez) 7 de noviembre - Tijuana, México (El Foro)

- Tijuana, México (El Foro) 8 de noviembre - Mérida, México (Auditorio La Isla)

- Mérida, México (Auditorio La Isla) 14 de noviembre - Puebla, México (Auditorio Explanada)

- Puebla, México (Auditorio Explanada) 15 de noviembre - Querétaro, México (Auditorio Josefa Ortiz)