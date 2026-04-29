Bad Gyal anuncia su regreso a Bogotá con concierto y su ‘Más cara World Tour 2026’: fecha, lugar y precio de boletería

Bogotá se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes del panorama urbano global. Bad Gyal confirma su regreso a la capital con su Más Cara World Tour 2026, una gira que reafirma su posición como ícono de estilo, actitud y evolución sonora dentro del reggaetón, el dancehall y la música electrónica.

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El show, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Chamorro City Hall, promete ser una experiencia inmersiva donde la música, la estética y la energía del público se fusionan en un mismo universo.

Con una propuesta artística que ha trascendido fronteras, Bad Gyal ha logrado conectar con audiencias globales mientras mantiene una identidad única que dialoga directamente con las raíces del sonido urbano.

Colombia, y en especial Bogotá, se consolida como una plaza clave dentro de su carrera, siendo un territorio donde su propuesta no solo es recibida, sino celebrada.

Este concierto será una oportunidad para que sus fans vivan de cerca una puesta en escena que combina hits, actitud y una narrativa visual potente.

Bad Gyal confirmó concierto en Bogotá para este 2026. Foto: Breakfast Live

Con un repertorio que acumula millones de reproducciones a nivel global, el público podrá corear y bailar algunos de sus temas más icónicos como Chulo, Fiebre, Alocao junto a Omar Montes, Zorra y Flow 2000.

Canciones que han marcado su carrera y que la han posicionado como una de las voces más influyentes del urbano europeo, convirtiendo cada show en una experiencia energética donde el perreo, el dancehall y la actitud son protagonistas.

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Concierto de Bad Gyal en Bogotá: fecha, lugar y preventa

Tour : Más Cara World tour 2026

: Más Cara World tour 2026 Fecha : Domingo, 18 de octubre de 2026

: Domingo, 18 de octubre de 2026 Lugar: Chamorro City Hall, Bogotá

Preventa para el concierto

Preventa artista: 6 y 7 de mayo (Código y link entregados por Bad Gyal)

6 y 7 de mayo (Código y link entregados por Bad Gyal) Venta general: 8 de mayo desde las 10:00 a. m.

La boletería estará disponible en la página web de TuBoleta.

Preventa para el concierto de Bad Gyal en Bogotá Foto: Breakfast Live

Bogotá vivirá una noche donde la música, la moda y la actitud se encuentran en un mismo escenario.

Una cita imperdible para quienes entienden el presente del sonido urbano global. Los fans no se pueden quedar por fuera de esta experiencia y por el contrario, deben asegurar su lugar para ver a Bad Gyal en vivo.