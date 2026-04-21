Sebastián Yatra llega a Bogotá con su ‘Entre tanta gente Tour’ por Latinoamérica: precio de boletería

Luego de iniciar su recorrido por Latinoamérica con presentaciones destacadas en Montevideo y Buenos Aires, Sebastián Yatra se prepara para su regreso a Colombia con el Entre Tanta Gente Tour, una cita programada para el próximo sábado 25 de abril en Bogotá, que desde ya genera expectativa entre sus seguidores.

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El regreso del artista no es menor. Se trata de una gira que marca una nueva etapa en su carrera, donde el enfoque ya no está únicamente en los grandes éxitos, sino en la construcción de una narrativa más íntima, en la que el público juega un papel central.

Sebastián Yatra vuelve a Bogotá con una nueva gira. Foto: Cortesía

En sus primeras fechas por la región, el show ha estado atravesado por momentos de cercanía, introspección y una puesta en escena que combina lo musical con lo emocional.

En Argentina, el concierto estuvo marcado por una interacción constante con los asistentes, incluyendo segmentos en los que el artista se integró entre el público y versiones más orgánicas de canciones como Cómo Mirarte o Devuélveme el Corazón.

A esto se sumaron momentos de alta energía con temas como Tacones Rojos y Traicionera, logrando un equilibrio que ha definido el tono de la gira.

La llegada a Bogotá plantea un escenario particular: no solo es una de las plazas más importantes de su carrera, sino también el lugar donde esa narrativa cobra un significado distinto.

El público local, que ha acompañado su crecimiento desde sus inicios, se convierte en un actor clave dentro de un espectáculo que ha sido diseñado para sentirse compartido.

Más allá del concierto en sí, la visita de Yatra también se enmarca en un momento de consolidación internacional para el artista, quien recientemente confirmó su participación en el reconocido programa estadounidense Austin City Limits, ampliando su alcance hacia nuevas audiencias.

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Bogotá no solo se perfila como una fecha más del tour, sino como un punto de encuentro entre trayectoria, evolución artística y conexión local. Un show que, más que replicar una fórmula, promete construirse en tiempo real con el público colombiano.

Concierto de Sebastián Yatra: precio de la boletería

Platea (102): $500.000 + $75.000.

$500.000 + $75.000. Tribuna Fan Sur: $480.000 + $72.000.

$480.000 + $72.000. Tribuna Fan Norte: $480.000 + $72.000.

$480.000 + $72.000. Platea (101 - 103): $450.000 + 67.500.

$450.000 + 67.500. Platea (104 - 106): $400.000 + $60.000.

$400.000 + $60.000. Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218): $300.000 + $45.000.

$300.000 + $45.000. Piso 2 (206 - 214) : $280.000 + $42.000.

: $280.000 + $42.000. Piso 2 (201 y 219) Vista Parcial: $250.000 + $37.500.