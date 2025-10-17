Silvestre Dangond y Sebastián Yatra unen sus voces en un nuevo sencillo romántico: “Hoy por fin es una realidad”

La estrella latinoamericana Silvestre Dangond presenta su nueva canción Una Vaina Bien, una fresca propuesta que fusiona el vallenato con el pop y une su talento con el del multipremiado cantante Sebastián Yatra.

Juntos dan vida a una historia romántica contada con una letra sencilla pero profundamente emotiva, que celebra esos amores que te enloquecen y te hacen sentir que todo en la vida merece ser celebrado.

Una Vaina Bien es una canción luminosa, contagiosa y llena de buena vibra. La poderosa y apasionada voz de Silvestre se entrelaza con el tono cálido y melódico de Yatra, logrando una fusión única entre el vallenato moderno y el pop romántico.

El resultado es un tema que apela al amor profundo, al sentimiento puro y a la alegría de compartir ese amor soñado.

Sebastián Yatra y Silvestre Dangond se unen en una nueva canción de amor. | Foto: Jose Maestre.

El tema fue escrito por Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Manuel Lara, Carlos Humberto Domínguez (“Kemzo”) y Andrés Castro, quien también participó en la producción.

Sobre esta colaboración, Silvestre Dangond no ocultó su pensar, su sentir y mencionó:

“Me encantó poder compartir esta canción con Sebas. Desde que la escuchamos por primera vez, sentimos que tenía algo muy especial. Su energía, su voz y su forma de interpretar le dieron un toque diferente, muy fresco, y juntos logramos algo que me hace sentir feliz y orgulloso: una canción para celebrar el amor con alegría".

El video musical de Una Vaina Bien es el complemento perfecto para esta historia. Grabado entre los campos de lavanda y los paisajes dorados de Brihuega, a las afueras de Madrid, el clip captura la magia, el color y la sensación de libertad que transmite la canción.

Dirigido y producido por Mambo Films, el video envuelve al espectador en un ambiente romántico y natural, donde la complicidad entre Silvestre y Yatra brilla con autenticidad.

Con Una Vaina Bien, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra reafirman su conexión con el público, uniendo generaciones y estilos a través de una propuesta moderna, romántica y auténticamente colombiana.

De igual forma, Sebastián Yatra habló de esta nueva colaboración a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram mencionando que esto es un sueño cumplido, ya que siempre quisieron lograr esto juntos.

“Desde hace rato queríamos hacer algo juntos, y hoy por fin es una realidad. Ya pueden escuchar ‘Una vaina bien’. Disfrútenlooo!“, escribieron en la publicación conjunta.