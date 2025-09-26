La estrella latina del vallenato, Silvestre Dangond, presenta su más reciente lanzamiento musical, La Indiferencia, una colaboración muy especial junto a su compatriota y amigo, el multipremiado cantautor y ícono del pop tropical colombiano Fonseca.

Este tema llega en un año muy especial para Silvestre, quien además fue nominado a los Premios Juventud, reafirmando su relevancia en la música latina.

Silvestre Dangond estrena nueva versión de 'La Indfiferencia' junto a Fonseca. | Foto: Cortesía

La canción, escrita por el reconocido compositor colombiano Lucho Alonso, ha sido durante años una de las favoritas del público en los conciertos de Silvestre, convirtiéndose en un tema infaltable en su repertorio en vivo.

Sin embargo, esta es la primera vez que se graba en estudio, lo que le otorga un carácter único y emotivo para los fanáticos.

La Indiferencia tendrá su estreno oficial durante la más reciente transmisión de Premios Juventud (Univision) desde Miami, en una noche cargada de emociones donde Silvestre y Fonseca compartirán su complicidad artística con un selecto grupo de invitados y fanáticos, regalando un momento inolvidable que unió música, amistad y celebración.

Sobre esta colaboración, Silvestre Dangond habló y dejó ver su emoción:

“La Indiferencia siempre ha sido una canción muy especial para mí y para mi público. Tenía pendiente grabarla en estudio y hacerlo junto a Fonseca, un artista y amigo a quien admiro profundamente, lo hizo todavía más significativo. Nuestra hermandad musical ya quedó marcada con Cartagena, y ahora volvemos a encontrarnos para darle nueva vida a este tema que tanto nos une con la gente".

Así mismo, Fonseca también habló de esta colaboración y mencionó: “Silvestre no es solo un gran amigo que me ha dado la música, soy Silvestrista de corazón y compartir nuevamente una canción juntos es muy emocionante. Llevo años gozándome la versión original de La Indiferencia y que ahora me haya invitado a cantarla con un sonido nuevo me alegra el alma”.

Este lanzamiento no solo reafirma el compromiso de Silvestre Dangond con rescatar y revitalizar clásicos de la música popular colombiana, sino que también celebra la conexión artística que comparte con Fonseca, uniendo dos voces que representan lo mejor de Colombia para el mundo.

Vale la pena mencionar que La Indiferencia ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Silvestre Dangond viene del lanzamiento de su álbum ‘El Último Baile, un proyecto profundamente emocional junto a su histórico acordeonero Juancho de la Espriella, que marcó una nueva etapa en su carrera.

Silvestre Dangond y Fonseca cantando juntos nueva versión de 'La indiferencia'. | Foto: Cortesía

El estreno fue acompañado por tres conciertos completamente Sold Out en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, su tierra natal, en medio de días de intensa celebración junto a su público silvestrista.

Este proyecto es el eje de una gira actual de estadios en Colombia que reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música latina actual.

Por su lado, Fonseca ha recorrido con su música Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos, consolidando su carrera gracias a importantes giras.