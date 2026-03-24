Camilo Echeverry, el cantautor colombiano que revolucionó la música latina con su voz sincera y letras que abrazan el alma, se ha consolidado como uno de los artistas más queridos de nuestra generación.

Desde su irrupción con hits como Tutu y Favorito, el bogotano de 32 años ha roto barreras, acumulando seis Latin Grammy, incluyendo Mejor Nuevo Artista en 2020 y Canción del Año por Vida de Rico, y nominaciones en los Grammy Awards anglosajones.

Casado desde 2021 con la venezolana Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, con quien ha colaborado en temas como Amor de mis amores, Camilo no solo comparte su vida personal en redes, sino que ha formado La Tribu, una comunidad de fans leal que llena estadios en minutos.

Concierto Camilo Manú Movistar Arena Bogota 26 noviembre 2022 Foto Mario Inti Garcia Mutis Foto: Mario Inti Garcia Mutis

Sus shows son legendarios: en Colombia, récords de venta de boletas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y el Movistar Arena de Bogotá, donde en su último paso por el país, en diciembre de 2024, agotó entradas en horas y dejó al público cantando hasta el amanecer con un setlist que repasó su discografía completa.

Con más de 121 millones de seguidores en plataformas digitales, 25.000 millones de reproducciones acumuladas y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo es un fenómeno global. Ha colaborado con gigantes como Camila Cabello en La Corriente, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Kany García, Grupo Firme y hasta Jacob Collier, demostrando una versatilidad que va del urbano al son cubano con Los Ángeles Azules.

Su cuarto álbum, De adentro pa afuera consolidó su estatus, pero el mundo espera con ansias su quinto estudio, previsto para 2026, del que prometió adelantos en vivo.

La millonada que cobra Camilo Echeverry por concierto

Concierto Camilo Manú Movistar Arena Bogota 26 noviembre 2022 Foto Mario Inti Garcia Mutis Foto: Mario Inti Garcia Mutis

La noticia que enciende hoy a La Tribu: Camilo Echeverry acaba de confirmar su gira mundial más ambiciosa, el Camilo Worldwide Tour 2026, un recorrido épico por más de 15 países de América y Europa que arrancará en junio y terminará en diciembre en Colombia.

Estas son las fechas confirmadas para 2026

Europa

13 de junio – Tenerife, España – Puerto de Santa Cruz de Tenerife

15 de junio – Londres, Reino Unido – O2 Shepherd’s Bush Empire

17 de junio – París, Francia – Casino de París

19 de junio – Milán, Italia – Life Arena at Milano Innovation District

20 de junio – Dietikon, Suiza – Stadthalle Dietikon

22 de junio – Berlín, Alemania – Uber Eats Music Hall

24 de junio – Ámsterdam, Países Bajos – Melkweg

México

28 de agosto – CDMX – Arena Ciudad de México

29 de agosto – Querétaro – Auditorio Josefa

30 de agosto – León, Gto. – Velaria de Feria

3 de septiembre – Veracruz – World Trade Center

4 de septiembre – Monterrey – Arena Monterrey

5 de septiembre – Guadalajara – Arena Guadalajara

6 de septiembre – San Luis Potosí – Tangamanga 2

10 de septiembre – Hermosillo – CUM

11 de septiembre – Puebla – Auditorio GNP

12 de septiembre – Tampico – Expo Tampico

17 de septiembre – Cancún – Plaza de Toros

18 de septiembre – Mérida – Foro GNP

19 de septiembre – Villahermosa – Teatro al Aire Libre

20 de septiembre – Acapulco – Arena GNP

Video | Camilo Echeverry detuvo un concierto para tener conmovedor gesto con una fan

Concierto Camilo Manú Movistar Arena Bogota 26 noviembre 2022 Foto Mario Inti Garcia Mutis Foto: Mario Inti Garcia Mutis

Caribe y Estados Unidos

2 de octubre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo José Miguel Agrelot

4 de octubre – Santo Domingo, Rep. Dominicana – Arena Santo Domingo

9 de octubre – Miami, FL – Kaseya Center

10 de octubre – Orlando, FL – Kia Center

15 de octubre – Chicago, IL – Rosemont Theater

17 de octubre – Nueva York, NY – Infosys Theater at MSG

Sudamérica