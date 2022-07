Video | Camilo Echeverry detuvo un concierto para tener conmovedor gesto con una fan

No es la primera vez que el cantautor colombiano se roba el corazón de sus seguidores con sus gestos.

El artista colombiano Camilo Echeverry cada vez que se sube a un escenario en cualquier parte del mundo se roba en corazón de sus seguidores, no solo con las melodías de sus canciones, sino con el amor que les transmite con cada gesto.

Recientemente, en medio de un concierto, Camilo se bajó de la tarima para ir a abrazar a una fan que estaba en la parte baja grabando con su teléfono celular y que no paraba de llorar de la emoción.

Sin dudarlo, el cantante colombiano llegó hasta donde se encontraba la pequeña que estaba sobre los hombros de una mujer, y la abrazó mientras le decía unas breves palabras.

Mientras tanto, las personas asistentes al concierto aplaudían el noble gesto del artista que luego compartió a través de su cuenta en Instagram con un mensaje que dice: Mi momento favorito!! Gracias por tanto amor!! Tus lágrimas me las traigo conmigo! LA TRIBU”.

Camilo recibió carta de una fan que lo conmovió

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantautor colombiano Camilo Echeverry reveló el pasado 29 de mayo una conmovedora historia que vivió antes de que diera inicio a un concierto en Monterrey, México.

De acuerdo con el artista, recibió una carta de una persona que le indicaba que una fan suya que iba a ir al concierto estaba pasando por una situación difícil, pues recientemente había fallecido su esposo.

“Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu”, dijo Camilo en su publicación en la citada red social.

Además, el artista colombiano publicó la carta que le hicieron llegar y que decía: “Hola, Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora. Recientemente, contrajo nupcias y, así mismo, perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo con un mensajito, algo como: Ánimo, Gloria hay alguien en el cielo que te cuida. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo”.

En el video se observa que una vez empezó el concierto en Monterrey, el artista hizo mención a la carta y se solidarizó con la mujer que nombraban en la misiva. Gloria.

“Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él. Pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir”, se le escuchó decir al cantautor colombiano en tarima.