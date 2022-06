Camilo confiesa que Evaluna se comió la placenta del bebé después del parto

Luego del nacimiento de Índigo, hija de Evaluna y Camilo Echeverry, estos han sido muy cuidadosos en no hacer pública la imagen de la bebé. No obstante, dejan ver varios momentos compartidos en familia.

Hace poco Camilo sorprendió a los fanáticos con una revelación que realizó en un programa español de entrevistas, donde confirma que Evaluna se comió la placenta luego del parto.

“A mi esposa le encapsularon la placenta y se la comió”, indicó Camilo al programa La Resistencia. Ante las declaraciones, los panelistas se mostraron sorprendidos y muy confundidos.

Cabe mencionar que esta práctica de comerse la placenta, surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mamá produzca más células madres favorables para el bebé.

Sin embargo, un estudio efectuado por American Journal of Obstetrics and Gynecology, revela que no hay sustento científico detrás de esta práctica.

Asimismo, el rumor de los beneficios de la placentofagia viene de la suposición de que todos los mamíferos hembras se comen la placenta, por lo que las mujeres no tendrían por qué no hacerlo.

De igual manera, el proceso para convertir la placenta en píldoras puede llegar a costar unos 275 dólares, es decir, 1.072.959 pesos colombianos por 80 a 200 cápsulas, eso dependiendo del tejido.

Es de resaltar que Evaluna no es la única famosa que ha realizado este proceso. Kim Kardashian también lo hizo, luego de su embarazo con su hijo Saint.

Camilo y Evaluna captura Instagram - Foto: Instagram @evaluna

¿Por qué Evaluna y Camilo no dejan ver a Índigo en redes sociales?

El colombiano contó en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca, que él y su esposa, Evaluna, quieren que la bebé tome la decisión de mostrarse en redes sociales y, por lo tanto, están esperando dicho momento.

“Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, indicó el cantante.

Por otra parte, Marlene Rodríguez, suegra de Camilo y mamá de Evaluna, agregó en una declaración para la revista ¡Hola!, que su hija y yerno sienten que es mejor que, por ahora, la bebé no aparezca en redes sociales.

No obstante, afirmó que es muy probable que muchos seguidores y fanáticos de la pareja puedan conocer a la bebé antes de lo planeado, ya que Índigo estará en gira junto a sus papás.

Asimismo, Rodríguez en varios momentos ha publicado fotos de su nieta, sin embargo, una de las más llamativas fue en el mes de abril, cuando mostró los pies de la pequeña, acompañado de un emotivo mensaje sobre el nacimiento de su nieta, cómo conoció la noticia y cómo se empezó a preparar con sus amigas para el preciado momento.

“Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije: Tina, tienes que hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo. Me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100, pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una”, dijo la suegra de Camilo.

Y agregó: “Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas….y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta (que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con ustedes”.