Andrés Carne de Res vulneró los derechos de Laura Villamil por haberse negado a entregar información sobre licencias del establecimiento

“Al principio fue difícil porque no veía bien. Sí, fue muy complejo también el despertar, pero a medida que fue pasando, lo fui asimilando y el estar realmente viva es un milagro. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han enviado mucha luz, que me han enviado sus oraciones, sus palabras, su energía linda que llega para la pronta recuperación”, dijo la joven.