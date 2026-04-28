Martes negro: así fueron las tres trágicas muertes en Bogotá, este 28 de abril

Este martes 28 de abril, Bogotá vivió una jornada marcada por la alta presencia de siniestros viales, que dejó como saldo tres personas fallecidas.

Viernes accidentado en Bogotá: reportan siniestro vial que deja otro muerto

Los incidentes, registrados en diferentes puntos de la ciudad, ocurrieron en algunos casos bajo condiciones climáticas de lluvias intensas, lo que dificultó la movilidad en los principales corredores viales de la capital.

La serie de tragedias inició a la 1:39 p. m. en la Avenida Caracas con Carrera 12B, en sentido norte-sur. En este punto, se presentó una colisión entre un bus y una motocicleta.

#GestiónDelTráfico



[01:39 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la Av. Caracas con Carrera 12B, sentido Norte - Sur, entre bus y motociclista.



⭕️Rutas alternas: Av. Boyacá y Av. Carrera 10.@TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/DVkTnBhWgk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026

Ante la gravedad del hecho, el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad procedió con el cierre vial y la gestión del tráfico, mientras unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar para realizar las labores de inspección técnica y determinar las causas del deceso.

Siniestros recurrentes en el sur de la ciudad

Minutos después del primer reporte, se confirmó un segundo incidente en la calle 51 sur con Avenida Caracas. En esta ocasión, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) estuvo involucrado en un choque con un motociclista que transitaba en sentido norte-sur.

#GestiónDelTráfico



[02:23 p.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía realiza cierre vial y gestiona el tráfico en la Av. Caracas con Carrera 12B, sentido Norte - Sur, debido a siniestro vial con fatalidad.



⭕️Rutas alternas: Av. Boyacá y Av. Carrera 10. https://t.co/lBAajo1lAA pic.twitter.com/H3mKmJapPC — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026

El impacto provocó el fallecimiento inmediato del conductor de la motocicleta, convirtiéndose en la segunda víctima fatal reportada en menos de una hora.

Al caer la tarde, sobre las 6:28 p. m., las autoridades notificaron un tercer siniestro de gravedad en la Avenida Boyacá con Calle 37 Sur, en sentido Sur-Norte. Este hecho involucró a un camión de carga y dos motocicletas.

Con este último reporte, la cifra de motociclistas que perdieron la vida durante este martes en la capital ascendió a tres, consolidando una de las jornadas más críticas para este tipo de conductores.

#GestiónDelTráfico



[06:28 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la Av. Boyacá con calle 37 Sur, sentido Sur - Norte, entre camión y dos motociclistas.



⭕️Ruta alterna: Autopista Sur.



👮@TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/xM669nVDH8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026

Panorama de la seguridad vial en 2026

La tendencia de accidentalidad en Bogotá ha mostrado un comportamiento creciente durante el primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril de 2026, más de 160 personas han muerto en siniestros viales dentro del perímetro urbano.

Estas cifras representan un aumento del 21 % en la mortalidad vial respecto al mismo periodo del año 2025, siendo los hombres de entre 18 y 30 años la población más afectada.

Los motociclistas se mantienen como el grupo de actores viales con mayor índice de vulnerabilidad. Según datos de la Secretaría de Movilidad, a finales de marzo ya se reportaban más de 120 familias afectadas por la pérdida de familiares en las vías.

Ante este panorama, las autoridades distritales han intensificado las campañas de control y pedagogía, instando a los conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones, especialmente durante la temporada de lluvias que atraviesa la ciudad.