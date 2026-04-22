El mercado de seguros de automóviles en Colombia enfrenta una brecha creciente entre el aumento del parque automotor y la baja cobertura de protección, en medio de un entorno de alta siniestralidad y transformación tecnológica.

Así lo evidencian las cifras presentadas en la antesala de los Premios Vía, iniciativa de Fasecolda y CESVI Colombia, cuya ceremonia se realizará el próximo 28 de abril.

Uno de los datos más contundentes es la baja penetración del seguro voluntario. En Colombia circulan cerca de 21 millones de vehículos, pero solo el 12 % cuenta con este tipo de cobertura.

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Esto significa que la gran mayoría de conductores asume directamente los costos derivados de accidentes o robos, en un país donde los riesgos son elevados.

Las cifras de seguridad vial refuerzan este panorama. Más de 8.600 personas mueren al año en siniestros viales y, solo en 2025, se registraron 9.143 vehículos hurtados.

A pesar de esto, la cobertura ha venido cayendo: en vehículos livianos, la penetración pasó de 31,1 % en 2019 a 26,7 % en 2025, mientras que en motocicletas apenas ronda el 2,8 %.

El contraste con el crecimiento del parque automotor es evidente. En los últimos años, el número de motocicletas ha superado los 13 millones, mientras que los vehículos que no son motocicletas alcanzan cerca de 7,7 millones.

Sin embargo, los riesgos asegurados se mantienen alrededor de 2,4 millones, una cifra prácticamente estancada en la última década.

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El mercado también enfrenta presiones en precios. La prima promedio de seguros para vehículos livianos ha caído durante dos años consecutivos, con variaciones de -4,6 % y -10,5 %, lo que refleja un entorno competitivo pero retador para las aseguradoras.

A esto se suma una tasa de renovación que ha oscilado entre el 58 % y el 63 % en los últimos años, afectando la estabilidad del aseguramiento.

Los Premios Vía reconocerán a las marcas más seguras del mercado. Foto: Getty Images

En paralelo, la industria empieza a transformarse con la llegada de nuevas tecnologías. Los vehículos eléctricos registran cerca de 27.794 riesgos vigentes, con un crecimiento anual de 141,2 %, mientras que los híbridos alcanzan 157.450 unidades, con un aumento de 59,2 %.

Aunque su participación sigue siendo baja, cercana al 1,5%, su expansión plantea nuevos retos para el sector asegurador.

Este cambio también impulsa innovaciones en los modelos de negocio. Esquemas como el “pago por uso” o el “pago como conduce” permiten ajustar las primas según el comportamiento del conductor, promoviendo una mayor personalización y eficiencia en la gestión del riesgo.

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En este escenario, la antesala de los Premios Vía no solo anticipa el reconocimiento a las marcas más seguras y eficientes del mercado, sino que deja en evidencia un desafío estructural: el crecimiento del parque automotor no está siendo acompañado por una mayor cultura de aseguramiento.

El reto, advierten desde el sector, es cerrar esa brecha en un país donde los riesgos en las vías siguen siendo altos y donde la evolución tecnológica exige respuestas más ágiles por parte de la industria aseguradora.