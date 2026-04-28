Prorinoquia hace llamado a acelerar definiciones sobre intervenciones prioritarias en la vía Bogotá-Villavicencio

La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio es una de las que mayor número de personas moviliza en el país. Sin embargo, la misma se ha visto enfrentada a diversas situaciones que han afectado la movilidad de los viajeros y de los comerciantes.

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Prorinoquia hizo un llamado por la falta de definiciones concretas frente al inicio de las intervenciones previstas en el Puente Naranjal, sentido Bogotá-Villavicencio, y en el sector PR18+400 de la vía Bogotá-Villavicencio, puntos de alta sensibilidad para la conectividad entre el centro del país y la Orinoquia.

La carretera es una de las más importantes del trazado nacional. Foto: Crédito: cuenta oficial de X @Coviandina

De acuerdo con la comunicación remitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), del 13 de abril de 2026, la entidad confirmó que los recursos asignados tienen como destinación principal las intervenciones relacionadas con el Puente Naranjal y las obras definitivas en el PR18+400.

No obstante, también señaló que aún se adelanta la estructuración administrativa, financiera y técnica requerida, y que por ahora no es posible definir una fecha o cronograma de apertura para la etapa constructiva, el cual solo será de conocimiento público una vez se abra el respectivo proceso en el Secop.

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“Prorinoquia reconoce la importancia de que estos procesos se desarrollen con el debido rigor técnico, administrativo y contractual. Sin embargo, considera indispensable que, dada la trascendencia estratégica de este corredor para la movilidad, el abastecimiento, la logística y la competitividad regional, se avance con la mayor celeridad posible hacia definiciones claras que brinden certidumbre a los usuarios, a las empresas y a los territorios que dependen de esta conexión", destaca Prorinoquia.

Prorinoquia se pronunció sobre el sector del peaje de Naranjal. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por medio del comunicado se señala que la vía al Llano es un corredor fundamental para la articulación de la Orinoquía con el centro del país y para la actividad económica de departamentos como Meta, Casanare, Arauca y Vichada, así como de otras regiones conexas que dependen de su adecuada operación.

“Desde Prorinoquia reiteramos nuestra disposición para acompañar, desde una perspectiva regional y empresarial, los esfuerzos de articulación institucional que contribuyan a la estabilidad, sostenibilidad y adecuada operación de este corredor estratégico para Colombia”, concluye el comunicado.