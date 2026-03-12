Vía Bogotá-Villavicencio: confirman cierres de dos túneles en la carretera

La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio es uno de los corredores más importantes del país para el transporte de pasajeros y mercancías. Este tramo es clave para la economía regional, especialmente por el movimiento de alimentos, combustibles y productos agroindustriales. Además, es una de las rutas más utilizadas por viajeros que se desplazan entre el centro del país y los Llanos Orientales.

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Debido a su ubicación en una zona montañosa de la cordillera Oriental, esta importante vía requiere mantenimientos periódicos y obras técnicas para garantizar la seguridad de quienes transitan por ella. En distintos momentos del año se realizan trabajos en túneles, puentes y tramos de la carretera con el fin de mantener en buen estado la infraestructura y reducir riesgos en la operación del corredor.

Labores de mantenimiento y revisión de sistemas técnicos en túneles del corredor Bogotá–Villavicencio obligarán a realizar cierres nocturnos para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores. Foto: Foto: X@CoviandinaSAS

Por esta razón, la concesión Coviandina, encargada de la operación del corredor, informó que se realizarán cierres en dos túneles de la vía Bogotá-Villavicencio, debido a labores de mantenimiento y señalización. La medida fue autorizada por el Ministerio de Transporte mediante un acto administrativo emitido por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

¿Cuáles serán los túneles afectados en la vía al Llano?

De acuerdo con la información divulgada, los cierres se aplicarán en los túneles Boquerón y Renacer, dos de las estructuras clave del corredor vial. Estas restricciones se implementarán para permitir trabajos técnicos que buscan mejorar la operación y seguridad dentro de los túneles.

Las intervenciones se realizarán en horarios nocturnos, específicamente entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente, con el objetivo de reducir el impacto en el flujo de vehículos durante las horas de mayor tráfico.

Según el cronograma divulgado por las autoridades, durante marzo de 2026 los cierres están programados del día 16 al 19 del mes, en jornadas que se ejecutarán de lunes a jueves en el horario nocturno establecido.

El plan de mantenimiento también contempla intervenciones adicionales durante el mes de abril, cuando se realizarán cierres en fechas similares: del 13 al 16 de abril y del 20 al 23 de abril, acogiéndose, de nueva cuenta, en horario nocturno.

De acuerdo con la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) se harán cierres preventidos en dos túneles en intérvalos de tres días durante marzo y abril. Foto: Coviandina/Twitter/ @CoviandinaSAS

De acuerdo con la concesionaria, este tipo de intervenciones forman parte de las labores periódicas que se realizan en el corredor para garantizar la seguridad de los usuarios. Las actividades incluyen revisión de sistemas de iluminación, señalización, ventilación y otros elementos fundamentales para el funcionamiento de los túneles.

Las autoridades también señalaron que, durante los horarios de cierre, no se permitirá el paso de vehículos por estos túneles, por lo que se recomienda a los conductores planear sus viajes con anticipación y consultar los reportes oficiales del estado de la vía antes de iniciar su recorrido.