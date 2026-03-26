Tremenda pelea en TransMilenio entre guardas y usuarios: en video quedó registrada la riña

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa una violenta riña entre guardas de la estación Pradera de TransMilenio y usuarios.

En las imágenes se observa el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de algunos guardas, en medio de la pelea ocurrida el pasado martes 24 de marzo.

Tras lo anterior, desde TransMilenio emitieron un comunicado en el que rechazaron lo ocurrido. Así mismo, aseguraron que las personas involucradas en la riña habrían ingresado al sistema evadiendo el pasaje.

#Bogotá | Luego de la difusión en redes de un video en el que guardias de seguridad golpean a presuntos colados en la estación Pradera de TransMilenio, la entidad rechazó lo ocurrido y pidió a la ciudadanía mantener un comportamiento adecuado dentro del sistema de transporte… pic.twitter.com/YpV9H0FhBK — Minuto60 (@minuto60com) March 26, 2026

“Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos. Según las primeras versiones, las personas involucradas habrían ingresado evadiendo el pago del pasaje y reaccionaron de forma violenta cuando el personal de seguridad les hizo el llamado durante sus labores de control”, indicaron inicialmente en el comunicado.

A propósito de esa pelea, afirmaron que en lo corrido del año se han registrado 77 eventos de agresión contra guardas de TransMilenio, todos ocurridos en medio de jornadas de control de validación de pago por parte del personal de vigilancia.

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Por último, desde TransMilenio recordaron que los guardas cumplen un servicio clave para mantener el control dentro del sistema de transporte masivo.

“El Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia, a hacer un uso adecuado del Sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”, concluyeron en el comunicado de TransMilenio.