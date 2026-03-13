Nación

Habla papá de joven que murió al ser atropellada por bus de TransMilenio: contó cómo se enteró del accidente

El hombre explicó qué fue lo que le dijeron los médicos cuando llegaron al hospital al que fue trasladada su hija.

Redacción Nación
13 de marzo de 2026, 7:04 a. m.
Bus de TransMilenio y la joven que murió arrollada en el accidente.
Bus de TransMilenio y la joven que murió arrollada en el accidente. Foto: Universidad Externado de Colombia.

Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una estudiante de 21 años de la Universidad Externado de Colombia, fue la víctima mortal de un accidente que involucra a un bus de TransMilenio y que se presentó el pasado 10 de marzo.

Luto en el Externado: universitaria murió tras ser arrollada por bus de TransMilenio en pleno centro de Bogotá

Según las primeras informaciones, al parecer la joven intentó ingresar de manera irregular a la estación de Las Aguas, en el centro de Bogotá, y terminó siendo arrollada por uno de los articulados.

Andrés Agreda, papá de la víctima, habló con la emisora Blu Radio, y contó cómo se enteraron de lo que había pasado. Una vez ocurrió el accidente, Jhoana Katerine recibió atención médica y la llevaron hasta un hospital.

Fue en ese momento, según dijo, que lo llamaron a él y a su esposa para contarles lo que había ocurrido con su hija. “De inmediato con mi esposa fuimos hasta la clínica, eso fue tipo 12 de la noche cuando me llevaron”, señaló.

La estudiante Johana Katerine Agreda Jamioy.
La estudiante Johana Katerine Agreda Jamioy. Foto: Universidad Externado de Colombia

Una vez llegaron hasta el centro médico, se dieron cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido, pues desde el principio les dejaron en claro que su hija no se encontraba muy bien.

“Prácticamente me dijeron que estaba grave. Los médicos, de una u otra manera, hicieron todo lo pertinente. Acudieron varios especialistas, pero siempre me comentaron que estaba muy grave“, comentó.

Andrés describió las lesiones que tenía la joven producto del accidente: “Ella realmente tenía fracturada la pierna y la cadera“.

La insólita historia de cómo un hombre se inventó un accidente de tránsito para ocultar un feminicidio en Bogotá

Pese a esto, él y su esposa tenían la esperanza intacta que de Jhoana Katerine podría salir bien tras lo ocurrido. Lamentablemente, pocos minutos después el personal de la salud les confirmó que la joven no había resistido, murió por cuenta de las heridas.

Ahora, la familia espera que Medicina Legal realice cuanto antes los análisis al cadáver y les entreguen el cuerpo para poder darle el último adiós.

Según confirmó la Universidad Externado de Colombia, la joven era estudiante del programa de Antropología y pertenecía al pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido. Foto: TransMilenio

Además, también hacía parte del programa distrital Atenea, con el cual se busca que jóvenes de escasos recursos puedan acceder a la educación superior.

La institución educativa señaló que le está brindando el acompañamiento necesario a la familia de Jhoana Katerine y se solidarizó por el difícil momento que están atravesando.