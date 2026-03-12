Luto en el Externado: universitaria murió tras ser arrollada por bus de TransMilenio en pleno centro de Bogotá

Luto en la Universidad Externado de Colombia tras la muerte de la estudiante Johana Katerine Agreda Jamioy, luego de que fuera arrollada por un bus de TransMilenio en inmediaciones de la estación Las Aguas, centro de la capital.

Sobre la joven se estableció que tenía 21 años y se encontraba cursando sexto semestre del programa de Antropología.

En cuanto a las causas puntuales del accidente que ocurrió el martes 10 de marzo en horas de la noche, las autoridades se encuentran investigando para establecer responsabilidades.

La insólita historia de cómo un hombre se inventó un accidente de tránsito para ocultar un feminicidio en Bogotá

Mientras tanto, desde TransMilenio emitieron un comunicado en el que indicaron que, al parecer, la universitaria intentó ingresar de manera irregular al sistema de transporte masivo, siendo arrollada por el articulado.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema“, se indicó en el comunicado emitido desde la empresa de transporte.

No obstante, desde TransMilenio destacaron que están atentos a cualquier requerimiento “de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes”.

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

La muerte de la estudiante fue confirmada por el Externado, claustro universitario que a la vez resaltó que Agreda Jamioy era miembro del pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en Putumayo.

Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a los familiares de la joven que, al parecer, hacía parte del programa distrital Atenea.

“Su partida enluta a familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes que compartieron con ella su proceso académico y humano dentro de nuestra Casa de Estudios. La universidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a su comunidad y a todas las personas cercanas a nuestra estudiante. Asimismo, la institución acompañará a sus familiares y allegados en este difícil momento”, se agregó en el comunicado del Externado.

Tras su muerte, en redes sociales algunos estudiantes del Externado están recolectando dinero para las honras fúnebres de la universitaria.

“Hola, compañerxs. Desde Antropología estamos haciendo una recolecta solidaria hacia la familia de una compañera que desafortunadamente falleció el día de hoy. Esperamos puedan aportar su granito de arena y extiendan esta información hacia sus parches y grupos cercanos, ya que sus seres queridos están necesitando el apoyo económico para solventar los gastos de esta situación dolorosa”, se lee en un mensaje que fue compartido a través de la cuenta en Instagram ‘Plancha de Gobernanza Estudiantil FCSH’..