Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Un grave accidente de tránsito se presentó esta tarde de domingo 8 de marzo en medio de la jornada electoral, en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá.

De acuerdo con información de Movilidad, en el siniestro vial se vieron involucrados un motociclista y un vehículo particular, en la calle 41B sur con carrera 22, sentido occidente-oriente.

Debido al fuerte impacto entre ambos automotores, murió un motociclista, a quien no alcanzaron a trasladar a un centro hospitalario.

Tras lo anterior, en el lugar hacen presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del hombre que murió.

Entretanto, las autoridades judiciales ya se encuentran en el lugar para establecer las causas puntuales de ese siniestro vial que enluta a una familia en la capital del país.

Vale recordar que el pasado martes, 24 de febrero, en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 187, sentido norte-sur, también se presentó un grave accidente de tránsito.

Ese día, se presentó un choque en el que resultaron involucrados dos carros particulares y un bus de servicio intermunicipal. De hecho, hubo algunas fotos que mostraron la forma tan violenta en la que terminó todo.

Un testigo de los hechos indicó que el vehículo negro circulaba a alta velocidad e impactó al carro rojo que se encontraba detrás de la flota. Además, señaló que un taxista que estaba cerca del incidente se “salvó de milagro”.

Choque múltiple en la Autopista Norte con calle 183, sentido norte-sur. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mpIzotAQ5N — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

“En el momento estaba sobre la 187 con autopista, sentido norte-sur, orillado. Pasa un vehículo negro de alta gama a una velocidad extremadamente alta, y en el momento había un bus debajo del puente peatonal, creo que estaba dejando pasajeros, y un carrito rojo Spark; el señor que va en el auto negro, a alta velocidad, los impacta”, contó a SEMANA.