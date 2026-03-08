Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

En el siniestro vial también se vio involucrado un vehículo particular.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 3:43 p. m.
Imágenes del accidente en Bogotá, este domingo 8 de marzo.
Imágenes del accidente en Bogotá, este domingo 8 de marzo. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Un grave accidente de tránsito se presentó esta tarde de domingo 8 de marzo en medio de la jornada electoral, en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá.

De acuerdo con información de Movilidad, en el siniestro vial se vieron involucrados un motociclista y un vehículo particular, en la calle 41B sur con carrera 22, sentido occidente-oriente.

Debido al fuerte impacto entre ambos automotores, murió un motociclista, a quien no alcanzaron a trasladar a un centro hospitalario.

Tras lo anterior, en el lugar hacen presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del hombre que murió.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Bogotá

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

Bogotá

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Bogotá

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

Bogotá

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Bogotá

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

Bogotá

El fenómeno del sicariato en Bogotá: así funcionan las redes delictivas que cobraron más de 600 vidas en 2025

Nación

Camión cisterna se volcó y generó derrame de combustible en la vía Cajicá–Zipaquirá: hay cierre y el trancón es monumental

Bogotá

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Nación

Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Entretanto, las autoridades judiciales ya se encuentran en el lugar para establecer las causas puntuales de ese siniestro vial que enluta a una familia en la capital del país.

Vale recordar que el pasado martes, 24 de febrero, en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 187, sentido norte-sur, también se presentó un grave accidente de tránsito.

Ese día, se presentó un choque en el que resultaron involucrados dos carros particulares y un bus de servicio intermunicipal. De hecho, hubo algunas fotos que mostraron la forma tan violenta en la que terminó todo.

Un testigo de los hechos indicó que el vehículo negro circulaba a alta velocidad e impactó al carro rojo que se encontraba detrás de la flota. Además, señaló que un taxista que estaba cerca del incidente se “salvó de milagro”.

“En el momento estaba sobre la 187 con autopista, sentido norte-sur, orillado. Pasa un vehículo negro de alta gama a una velocidad extremadamente alta, y en el momento había un bus debajo del puente peatonal, creo que estaba dejando pasajeros, y un carrito rojo Spark; el señor que va en el auto negro, a alta velocidad, los impacta”, contó a SEMANA.

Más de Bogotá

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

ELECCIONES 2026

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales.

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

¡Se acaba el plazo! Pague el predial antes del 30 de septiembre y evite intereses de mora.

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco.

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

ED 2276

El fenómeno del sicariato en Bogotá: así funcionan las redes delictivas que cobraron más de 600 vidas en 2025

ed 2276

Pico y placa solidario en Bogotá: el mecanismo de recaudo que no descongestiona a la ciudad

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

Noticias Destacadas