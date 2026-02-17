Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

En videos de cámaras de seguridad del sector de La Candelaria, en el centro de Bogotá, en la calle 10 con carrera 2, quedó registrado este martes, 17 de febrero, el momento en el que un camión de basura de la empresa Promoambiental se desbocó y chocó contra una de las casas del sector.

Emergencia en Bogotá por camión de basura que chocó contra una casa en el centro de la ciudad

En las imágenes se observa cómo el camión baja a toda velocidad por la calle. Los otros vehículos que se movilizaban por la zona, adelante del camión, lograron salir de la escena ilesos, pues alcanzaron a moverse y desviar un instante antes de la colisión.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, no se registraron heridos de gravedad, pues la casa, en la que opera un restaurante, todavía no tenía sus puertas abiertas al público cuando el camión se estrelló contra una de sus paredes exteriores.

Los hechos sucedieron en la calle 10 con carrera 2, sobre las 11:30 a. m., por lo que los rescatistas acudieron de inmediato al lugar para verificar la magnitud de la situación.

“Se presenta novedad vial en la localidad de La Candelaria: camión compactador de basura colisiona contra objeto fijo (vivienda) en la calle 10 con carrera 2. Unidad de Bomberos atiende la novedad”, indicó la cuenta Bogotá Tránsito, encargada de mantener al día la información de movilidad en la capital.

En esta zona de la ciudad las construcciones son antiguas, por lo que aún hay dudas sobre qué pasará con el inmueble que, a juzgar por las imágenes, se ve seriamente afectado.

Varias personas se agolparon para ver el siniestro. Foto: Tomada de redes sociales.

Al respecto, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas fallecidas por la colisión; de igual forma, se espera que avance la investigación para conocer las causas del incidente. En otras imágenes, se alcanza a ver un vehículo afectado, con un golpe en la parte trasera.