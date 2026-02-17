Bogotá

Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

Los hechos todavía son materia de investigación. Según el informe de las autoridades, no se registraron heridos de gravedad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Camión de basura chocó contra casa del sector.
Camión de basura chocó contra casa del sector. Foto: Semana

En videos de cámaras de seguridad del sector de La Candelaria, en el centro de Bogotá, en la calle 10 con carrera 2, quedó registrado este martes, 17 de febrero, el momento en el que un camión de basura de la empresa Promoambiental se desbocó y chocó contra una de las casas del sector.

Emergencia en Bogotá por camión de basura que chocó contra una casa en el centro de la ciudad

En las imágenes se observa cómo el camión baja a toda velocidad por la calle. Los otros vehículos que se movilizaban por la zona, adelante del camión, lograron salir de la escena ilesos, pues alcanzaron a moverse y desviar un instante antes de la colisión.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, no se registraron heridos de gravedad, pues la casa, en la que opera un restaurante, todavía no tenía sus puertas abiertas al público cuando el camión se estrelló contra una de sus paredes exteriores.

Los hechos sucedieron en la calle 10 con carrera 2, sobre las 11:30 a. m., por lo que los rescatistas acudieron de inmediato al lugar para verificar la magnitud de la situación.

Bogotá

La cruzada de Bogotá contra los ‘Satanás’: se han capturado 43 integrantes de esta banda en la ciudad

Bogotá

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

4 Patas

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

Bogotá

¿Cómo van las obras del metro por la Av. Caracas? Distrito anunció apertura en este corredor vial

Bogotá

Seguridad en los barrios de Bogotá alcanzó su mejor percepción en años: llegó al 43,6 %, según encuesta de la Cámara de Comercio

Bogotá

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

4 Patas

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

Nación

Impactante video: conductor de carro abrió la puerta, hizo caer a motociclista y tractomula lo mató en Guaduas, Cundinamarca

Bogotá

Identifican a las mujeres que murieron en grave accidente en Bogotá; esto es lo que se conoce del conductor que provocó la tragedia

Bogotá

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

“Se presenta novedad vial en la localidad de La Candelaria: camión compactador de basura colisiona contra objeto fijo (vivienda) en la calle 10 con carrera 2. Unidad de Bomberos atiende la novedad”, indicó la cuenta Bogotá Tránsito, encargada de mantener al día la información de movilidad en la capital.

En esta zona de la ciudad las construcciones son antiguas, por lo que aún hay dudas sobre qué pasará con el inmueble que, a juzgar por las imágenes, se ve seriamente afectado.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos
Varias personas se agolparon para ver el siniestro.
Varias personas se agolparon para ver el siniestro. Foto: Tomada de redes sociales.

Al respecto, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas fallecidas por la colisión; de igual forma, se espera que avance la investigación para conocer las causas del incidente. En otras imágenes, se alcanza a ver un vehículo afectado, con un golpe en la parte trasera.

Más de Bogotá

En Bogotá se han capturado 43 miembros de 'Satanás'.

La cruzada de Bogotá contra los ‘Satanás’: se han capturado 43 integrantes de esta banda en la ciudad

x

Dirección y horarios para encontrar trabajo: hasta el 21 de febrero la Alcaldía de Bogotá realiza una feria de empleo móvil

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.

No más maltrato animal: aspirantes al congreso dialogarán acerca de este tema de cara a las elecciones

Avances Metro de Bogotá por la Avenida Caracas.

¿Cómo van las obras del metro por la Av. Caracas? Distrito anunció apertura en este corredor vial

Encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá

Seguridad en los barrios de Bogotá alcanzó su mejor percepción en años: llegó al 43,6 %, según encuesta de la Cámara de Comercio

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

x

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

El 82% de la vivienda en Bogotá y Cundinamarca es subsidiable

Bogotá marca récord histórico en iniciación de vivienda y consolida la recuperación del sector constructor: 11,3% creció este rubro

Niños deporte / escuelas deportivas

Atención, Kennedy: el Distrito ofrece más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de la localidad

Noticias Destacadas