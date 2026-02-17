Emergencia en Bogotá por camión de basura que chocó contra una casa en el centro de la ciudad

Los Bomberos de Bogotá tuvieron que atender una emergencia en el centro de Bogotá, luego de que un camión compactador de basura perdiera el control y terminara chocando contra una vivienda.

Los hechos sucedieron en la calle 10 con carrera segunda, más exactamente en la localidad de la Candelaria, sobre las 11:30 de la mañana, por lo que los rescatistas acudieron de inmediato al lugar de los hechos.

En varios videos difundidos a través de redes sociales se ve al automotor dentro de la vivienda, luego de haber derribado uno de los muros de la casa.

En esta zona de la ciudad las construcciones son antiguas, por lo que aún hay dudas sobre qué pasará con el inmueble que, a juzgar por las imágenes divulgadas, se ve seriamente afectado, pues el camión impactó de frente contra una de las paredes, dejándola totalmente en el suelo.

En el lugar de los hechos se agolparon decenas de vecinos que grabaron con sus celulares lo sucedido.

Al respecto, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas ni fallecidas por la colisión; de igual forma, se espera que avance la investigación para conocer cuáles fueron las causas que llevaron a este desenlace.

De igual forma, en otras imágenes se alcanza a ver un vehículo afectado, con un duro golpe en la parte trasera.

Bomberos de Bogotá atendieron la emergencia. Foto: Bomberos Bogotá

“Se presenta novedad vial en la localidad de La Candelaria: camión compactador de basura colisiona contra objeto fijo (vivienda) en la calle 10 con carrera 2. Unidad de @BomberosBogota atiende la novedad”, indicó la cuenta Bogotá Tránsito, encargada de mantener al día la información referente a la movilidad en la capital.

Por su parte, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá indicó que no se reportan personas lesionadas y que adelantan labores de control de riesgos asociados al impacto.

“Realizamos el control de riesgos asociados a la colisión de un vehículo recolector de basura contra una vivienda, en la Calle 10 con Carrera 2. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de @IDIGER“, señalaron los Bomberos en su cuenta oficial de X.

