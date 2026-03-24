Yeferson Cossio y sus hermanas presenciaron fatal accidente en Europa: “Estuvimos a nada de estar involucrados”

Las redes sociales han sido clave para que Yeferson Cossio se posicione como uno de los creadores de contenido más populares del país. Su estilo combina bromas con ayudas sociales, tanto para personas como para animales, lo que le ha permitido conectar con millones de seguidores.

Pero, más allá del contenido, otro aspecto que capta la atención de su audiencia es la relación cercana que mantiene con su familia. El influencer suele mostrarse muy unido a sus hermanas, Cintia Cossio y Gisela Cossio, además de su novia, Carolina Gómez.

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Yeferson Cossio y su novia Foto: Instagram @yefersoncossio

Por estos días, todos están de viaje por Europa, disfrutando de varios destinos y compartiendo momentos del recorrido en redes sociales.

Sin embargo, en medio de la experiencia, vivieron un momento inesperado: Yeferson y Cintia contaron en sus historias de Instagram que presenciaron un accidente bastante fuerte y que estuvieron muy cerca de verse involucrados.

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Este momento que vivieron causó preocupación entre sus seguidores, aunque ambos dejaron claro que, por fortuna, no pasó a mayores para ellos.

“Acabamos de ver, a lo lejos, el peor accidente que he presenciado en persona en toda mi vida. Estuvimos a nada de estar involucrados. Aún estoy un poco en shock”, escribió Cintia Cossio en las historias de su Instagram, mientras mostraba en su rostro una notable preocupación.

Cintia Cossio habló del accidente que presenció en Europa Foto: Instagram Cintia Cossio

Fue Yeferson Cossio quien dio más detalles en sus historias sobre cómo fue el accidente que, lastimosamente, tuvieron que presenciar: “Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás, se fue contra una zanja y se estrelló durísimo contra una viga de un puente. Íbamos como a 120 kph, las chicas aún están en shock”, escribió, dejando ver en el video el rostro de angustia de su novia, Carolina Gómez.

Yeferson Cossio dio detalles del accidente que presenció junto a sus hermanas en Europa Foto: Instagram Yeferson Cossio

Carolina no se refirió de manera específica al momento, pero sí dejó un mensaje de reflexión para aprovechar la vida al máximo, ya que no se sabe cuándo termina.

“Amen, amen mucho, amen sin miedo. Hagan eso que los haga sentir vivos. Digan lo que sienten, abracen más fuerte, rían más alto, que la vida no es para entenderla toda, es para vivirla intensamente, porque al final, todo pasa, y lo único que queda son los momentos que sí te atreviste a vivir”, concluyó.