El productor musical y exjurado del reality Factor X, José Gaviria, volvió a generar debate en redes sociales tras pronunciarse sobre la reciente jornada electoral que vivieron los colombianos el pasado 21 de junio.

Conocido por su activa participación en temas de actualidad y por expresar abiertamente sus posiciones políticas, el artista aprovechó el cierre de la segunda vuelta electoral para enviar un contundente mensaje a quienes decidieron no ejercer su derecho al voto.

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Durante los últimos meses, Gaviria se ha consolidado como una de las figuras públicas más visibles en el debate político nacional, compartiendo sus opiniones, análisis y llamados a la participación ciudadana por medio de sus plataformas digitales, especialmente X.

Por eso, en medio de las elecciones presidenciales y luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta, el productor publicó un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y detractores.

En su publicación, cuestionó a las personas que, teniendo la posibilidad de participar en las urnas, optaron por realizar otras actividades justamente durante la jornada electoral.

Según expresó, algunos ciudadanos decidieron irse de vacaciones o asistir a eventos deportivos en lugar de acudir a los puestos de votación, lo que para él, podría interpretarse como una decisión que refleja falta de compromiso frente a un momento decisivo para el futuro del país.

“A propósito de votos... los que se fueron de vacaciones o a partidos de fútbol y no regresaron, porque eso les era más importante que votar en contra de esta gente, tienen h... y más si podían darla de firmes por la patria, por la que ayer no lucharon. Chao”, escribió el productor a través de su cuenta de X.

En cuestión de segundos, la publicación generó la reacción de varios usuarios de la red social, pues actualmente, las declaraciones de Gaviria se suman a una serie de intervenciones públicas que ha realizado durante las últimas campañas electorales.

El productor ha utilizado estos medios digitales para mostrar abiertamente su postura política, convirtiéndose en una de las personalidades más críticas del gobierno Petro y dejando en evidencia su apoyo al abogado Abelardo De La Espriella.

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De hecho, tras su victoria en la jornada de votaciones del 21 de junio, José Gaviria no tardó en celebrar la noticia enviándole un mensaje de felicitaciones en el que destacó el trabajo de su campaña junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano.

“Señor Presidente De La Espriella. ¡Qué logro! ¡Qué trabajo! ¡Qué campaña! Señor vicepresidente Restrepo. Qué gusto llamarlos así! A salvar a Colombia. ¡Aquí estamos todos!“, escribió en su publicación.