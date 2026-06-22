El mensaje de Marbelle recordando a Miguel Uribe tras la victoria de Abelardo De La Espriella

Marbelle, una de las figuras del entretenimiento más críticas del gobierno de Gustavo Petro, no pasó por alto el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, además de manifestar su alegría, compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la publicación, realizada a través de las historias de su cuenta de Instagram, la intérprete de Adicta al Dolor aprovechó el triunfo del líder del movimiento Defensores de la Patria para recordar a Miguel Uribe Turbay, con quien sostuvo una amistad que ella misma ha destacado en diferentes oportunidades.

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“Tu esfuerzo no fue en vano. Dios nos dio la victoria. Gracias por tanto. Q.E.P.D. Miguel Uribe”, dice la imagen que compartió la cantante.

Aunque esta no es la primera vez que la artista se refiere al exsenador desde su fallecimiento, esta vez se refirió a la llegada de De La Espriella a la Presidencia como una victoria que para ella representa un cambio de rumbo en el escenario político nacional.

De esta manera, dejó ver que el recuerdo de Miguel Uribe continúa muy presente en su vida, especialmente en momentos que considera significativos para el país.

Publicación de Marbelle tras victoria de Abelardo De La Espriella Foto: Instagram @marbelle.oficial

La relación de amistad entre ambos ha quedado en evidencia en distintas publicaciones realizadas por Marbelle, utilizando fotografías en eventos, encuentros privados y mensajes de apoyo a sus familiares, así como reflexiones en las que ha expresado el profundo dolor que le dejó su partida.

Una de las muestras más recientes de ese afecto ocurrió el pasado 7 de junio, cuando se cumplió un año del atentado que terminó costándole la vida a Miguel Uribe Turbay. En esa fecha, Marbelle acudió a sus redes sociales para rendirle homenaje, compartiendo una fotografía junto al político donde ambos aparecen fundidos en un cálido abrazo y sonrientes, una escena que reflejaba su cercanía y el cariño que existía entre ellos.

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En aquella ocasión, la publicación estuvo acompañada de un corto, pero emotivo mensaje con el que la artista volvió a expresar la tristeza que le ha dejado su ausencia y el lugar especial que sigue ocupando en su memoria. “Te extrañaré por siempre”, escribió junto a un emoji de corazón blanco.

Por otro lado, durante los últimos días Marbelle convirtió sus redes sociales en una vitrina de apoyo a la candidatura de Abelardo De La Espriella,, difundiendo imágenes, mensajes y piezas gráficas relacionadas con la campaña del abogado.