Marbelle rindió sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay; envió fuerte mensaje en pleno concierto
La cantante recordó su amistad con el fallecido político y le dedicó una de las canciones de su repertorio.
En la mañana del pasado 11 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador de la República, quien fue víctima de un magnicidio en Bogotá mientras participaba en un encuentro con la ciudadanía.
Durante más de dos meses luchó por su vida y recibió atención médica especializada de reconocidos neurocirujanos del país, entre ellos Fernando Hakim. Sin embargo, el político falleció en las instalaciones de la Fundación Santa Fe, clínica donde permanecía internado.
La noticia generó un profundo dolor a nivel nacional y despertó el rechazo de miles de personas que expresaron su indignación ante lo ocurrido.
Entre las voces del mundo de la farándula que más llamaron la atención estuvo la de Marbelle, reconocida como ‘la reina de la tecnocarrilera’, pues la cantante mantuvo durante varios años una sólida amistad con el político y, en diferentes ocasiones, compartió con él y con su familia.
Tras el lamentable hecho, Marbelle decidió hacerle un homenaje a Miguel Uribe Turbay en medio de su más reciente concierto, en el que, con una profunda tristeza, recordó al senador después de una semana de su partida y le hizo una especial dedicatoria.
“Para Miguel. Esta era una de sus canciones favoritas. Esta era una de las canciones con las que me pedía recordar a su mamá. Hoy vamos a recordarlo a él, para ti, Miguel”, mencionó frente a los micrófonos antes de interpretar Cómo me haces falta.
Posteriormente, habló de la importancia que tuvo el precandidato presidencial en la vida de miles de personas y se solidarizó con sus familiares y miembros de su círculo cercano.
“La vida lo premió con tres hijas hermosas y luego, la vida lo premió con Alejandro y nos premió a nosotros con el placer de conocerlo, de compartir su intimidad, su cariño, su bondad y su amor por este país”, mencionó.
En respuesta a las palabras del Marbelle, miles de personas se pronunciaron por medio de las redes sociales y compartieron sus opiniones al respecto.
“Yo amo a esta mujer y tengo una tristeza en el alma. Todavía no entiendo cómo un ser tan maravilloso, como el doctor Miguel, ya no esté. Qué dolor”; “Gracias, Marbella, a Miguel Uribe siempre lo vamos a recordar, está descansando en paz”; “Gracias, Marbelle, Colombia patriota está de luto. Esperamos justicia” y “La escucho y me dan ganas de llorar”, son algunas de las palabras que sobresalen en la sección de los comentarios.