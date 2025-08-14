En las primeras horas del pasado, lunes 11, de agosto, se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador de la República que, durante más de dos meses estuvo luchando por su vida, luego de haber recibido varios impactos de bala en un atentado en la ciudad de Bogotá.

Pese a que los médicos de la Fundación Santa Fe hicieron todo lo posible por recuperar su estado de salud, disminuir la inflamación en su cerebro y realizar todos los procedimientos necesarios, el político partió y dejó con un profundo dolor a sus familiares.

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Ante lo ocurrido, los medios de comunicación cubrieron cada uno de todos los detalles de la despedida al precandidato desde que se conoció su fallecimiento. En el caso de Noticias RCN, la periodista Katerine Leal, no pudo ocultar su tristeza en medio de la transmisión.

“Hoy estaremos muy atentos aquí al Capitolio, en donde llegará el cuerpo de Miguel Uribe, sobre las tres de la tarde. Hoy estará disponible solamente para amigos y familiares y mañana, desde las 8 de la mañana se abrirá para todos aquellos que quieran venir y despedir a Miguel, acompañar a su familia y dar ese último adiós a Miguel Uribe Turbay”, dijo frente a las cámaras.

Sin embargo, en medio de la conexión, se le entrecortó la voz y estuvo al borde del llanto al revelar toda la información que tenía disponible en el momento.

“Por ahora, esta es la información que se origina desde el Congreso. Johana, Felipe, ustedes tienen más noticias”.

Esto generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, y resaltaron varias críticas y opiniones positivas al respecto.

“Cuando un ser humano tiene un corazón de carne y no de piedra”; “Tal vez le falta profesionalismo, pero le sobra empatía y humanismo, a todo Latinoamérica nos duele”; “Por ahí ni lo conocía, no entiendo por qué llora”; “Toda Colombia llora por su ausencia, nunca lo olvidaremos”; “Justicia para Miguel Uribe Turbay, qué en paz descanse”; “No soy de Colombia, pero se ve que era un gran ser humano, que Dios les dé la fortaleza, un abrazo grande” y “Yo llorando, no sé quién era él, pero se ve que es una buena persona”.

Horas después de lo sucedido, la periodista Estefanía Meira, salió en su defensa e hizo un llamado de atención para todos los que se encargaron de criticarla a través de sus redes sociales.

“¿Qué un periodista no puede llorar en televisión? Yo lloré mil veces, y estoy llorando en este TikTok para que dejen a esta niña en paz, ella es una de las mejores periodistas del país, y ayer se le movió el corazón (...) Dejemos tanto odio, no puede ser que tengamos eso en el corazón. Hoy te abrazo, te honro, eres una berraca y lo que hiciste ayer en televisión nacional representa a todos".

Posteriormente, la misma Katerine Leal opinó sobre la situación y explicó el por qué de la reacción.

“Los periodistas no debemos ser la noticia, pero tampoco podemos ser indolentes. Me ganó el dolor”.