María Claudia Tarazona dice que orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay vino de arriba y responde a disculpas del Viejo: “No tengo odio”

María Claudia Tarazona, esposa del asesinado Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez de las disculpas que ofreció Simeón Pérez, alias el Viejo y uno de los responsables del crimen, y de la revelación que hizo SEMANA de que detrás de todo estuvo la Segunda Marquetalia de las Farc.

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En diálogo con el medio Minuto60, la mujer se mostró conforme con lo que ha venido haciendo la Fiscalía hasta el momento y, por lo mismo, vio como positivo el acuerdo que se logró con el Viejo.

“Con respecto a sus disculpas, las recibo. Afortunadamente, no tengo ni odio, ni resentimiento, ni rabia en mi corazón. Con lo cual, el señor se puede sentir tranquilo porque su tema de disculpas y su arrepentimiento tiene que ver más con Dios que con nosotros como familia", dijo.

Sobre los autores intelectuales del hecho, Tarazona afirmó que desde hace varios meses se maneja la teoría por parte de las autoridades de que las disidencias de las Farc y alias el Zarco Aldinever están detrás de todo.

María Claudia Tarazona y una foto de Miguel Uribe Turbay. Foto: Instagram @maclaudiat

Sin embargo, afirmó que todavía hay más gente que falta por identificar y que tienen una posición mucho más alta. “Sabemos que el Zarco recibió la orden de más arriba, sabemos que está involucrado el gobierno venezolano", apuntó.

“Realmente toda la investigación, todos los esfuerzos de la Fiscalía y toda la información que estamos recibiendo es para llegar a esta conclusión y poder saber quién dio la orden”, añadió.

Por otra parte, la viuda de Uribe Turbay recordó que el Zarco Aldinever alcanzó a ser gestor de paz en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo mismo, sostuvo que este es el resultado de la falsa política de paz que ha manejado el Ejecutivo.

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En ese sentido, cuestionó que los intentos de procesos que se adelantaron solamente sirvieron para fortalecer a los grupos criminales, como en el caso de las disidencias.

“Más allá de las investigaciones de la Fiscalía, más allá de todo lo que está sucediendo con la red criminal tanto en Bogotá como a nivel nacional, yo creo la única forma de que realmente la muerte de Miguel no quede en vano es que su legado pueda seguir vivo y que podamos hónralo“, comentó.

Tarazona dejó en claro que no se le puede seguir “entregando” el país a quienes, desde su visión, tuvieron algo que ver con el asesinato de su esposo y que, al mismo tiempo, están atentando contra la democracia.

De acuerdo con la Fiscalía, alias Yako habría funcionado como un enlace entre distintos niveles de la organización. Foto: Miguel Uribe y Alias Yako

Por último, señaló que ella hará todo lo que esté en sus manos para evitar que esta realidad se siga dando en Colombia.

“Si nosotros le entregamos el país al narcotráfico, a la guerrilla, a la delincuencia, a la falta de paz, la muerte de Miguel no valió nada”, concluyó.