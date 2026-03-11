Gente

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió dura publicación tras 7 meses de su muerte: “Viviré mi vida”

María Claudia Tarazona se sinceró en la mañana del 11 de marzo por medio de su cuenta en Instagram.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. Foto: Instagram @maclaudiat

La muerte del precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, el pasado 11 de agosto, conmocionó a millones.

Durante meses estuvo en la Fundación Santa Fe, luego de ser víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá mientras realizaba un mitin político.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha compartido detalles de su proceso de duelo y ha abierto su corazón con respecto a los cambios a los que ha tenido que enfrentarse.

Uno de los principales ha sido su llegada a Estados Unidos en compañía de sus hijos, en busca de tranquilidad y seguridad.

Recientemente, la viuda de Miguel Uribe Turbay se pronunció por medio de su cuenta oficial en Instagram y compartió un emotivo y doloroso mensaje en el que conmemora la vida de su esposo, luego de siete meses exactos de su fallecimiento.

“Amor mío, 7 meses sin ti. Así éramos, esto éramos, así vivíamos: una vida llena de amor, juntos”, escribió junto a una fotografía familiar con Alejandro Uribe Tarazona, fruto de su matrimonio.

Por otro lado, recordó algunos de sus sueños, valores y proyectos, los cuales la hacen sentir orgullosa del hombre que la acompañó durante años.

“Viviste tu vida con propósito, animando a los demás a hacer el bien. Y aunque me duela, aunque me duela siempre, viviré mi vida por los años, por la vida que no te permitieron vivir”, finalizó.

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores se manifestaron por medio de la sección de comentarios y le dejaron palabras de aliento en medio del difícil momento que atraviesa.

“Bella foto. Dios lo tenga en la Gloria”; “Gracias por tanta fortaleza”; “María Claudia, un abrazo lleno de muchas paz y cariño”; “Te abrazo fuerte, desde el primer momento aunque no te conozco físicamente te rodeo y envío toda mi luz y mi amor mujer valiente y ejemplo”, y “Se desbordan las palabras en serio”, son algunas de las palabras que se leen.