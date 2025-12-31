Gente

Viuda de Miguel Uribe Turbay publicó doloroso mensaje de fin de año: “No quiero dejarte ir”

María Claudia Tarazona hizo sentida publicación en Instagram en la tarde de este 31 de diciembre.

Laura Camila Másmela Bernal

31 de diciembre de 2025, 8:44 p. m.
Este fue el mensaje que compartió la viuda del fallecido líder político. Foto: Instagram @maclaudiat

En el mes de junio de 2025 se vivió uno de los sucesos de violencia más impactantes de Colombia en los últimos años, cuando el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá y recibió varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida tras varios meses de permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Lo ocurrido cambió por completo la vida de su familia, en especial la de María Claudia Tarazona, su esposa y madre de su hijo Alejandro, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse de la política e incluso abandonar el país con el objetivo de proteger a sus hijos; actualmente, reside en Estados Unidos.

Con motivo de fin de año, la viuda del líder político se pronunció a través de su cuenta de Instagram y compartió un extenso y doloroso mensaje en el que reflejó la tristeza que le genera esta fecha y la falta que hace Miguel Uribe Turbay dentro de su núcleo familiar.

“Hoy, amor mío, te extraño tanto; el reto es tan grande, amor, vivir sin ti. Atesoro en mi alma cada momento vivido, hasta ese fatal 7 de junio, donde lo inimaginable nos pasó. Se desmoronó tu sueño más sublime, el más profundo de tu alma: ver crecer a tu hijo, disfrutar la vida con la familia que soñaste y que construimos con tanto amor; el mío, envejecer a tu lado y hacerte feliz”, escribió.

Por otro lado, agradeció cada uno de los momentos en los que tuvieron la oportunidad de compartir, asegurando que los guardará en su memoria por el resto de su vida.

“Hoy atesoro en mi alma cada momento vivido; decido agradecer por un año intenso, lleno de experiencias cargadas de amor, juntos como querías. Te agradezco infinitamente nuestro último año juntos, con todo el amor y todo lo que hiciste para demostrarnos el amor que sentías por nosotros. Gracias, amor de mi vida; gracias, Dios, por todo lo que pudimos vivir juntos”, agregó.

Finalmente, manifestó el dolor de cerrar el ciclo de 2025, pues con él se va el sueño de su esposo y la alegría de su familia.

“Me duele despedirme de este año; de alguna manera siento que me despido del último año que estuviste con vida en este mundo y siento que me alejo más de ti. Me duele tanto… No quiero dejarte ir. Dejarte es más difícil que borrar el cielo”.

Este fue el mensaje que compartió la viuda del fallecido líder político.

