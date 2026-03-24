Miguel Uribe Londoño pide la renuncia de Augusto Rodríguez a la dirección de la Unidad Nacional de Protección

En la más reciente edición de la revista SEMANA se reveló que la Segunda Marquetalia ordenó matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a bala en junio del año pasado en un parque de Bogotá y murió el 11 de agosto de ese mismo año a la edad de 39 años.

SEMANA también dio a conocer la escalofriante confesión de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, condenado por el asesinato del congresista del Centro Democrático.

En El Debate de SEMANA, Miguel Uribe Londoño, papá del senador y precandidato presidencial asesinado, envió un mensaje al candidato presidencial Iván Cepeda.

Padre de Miguel Uribe Turbay envió mensaje a Iván Cepeda luego de que SEMANA revelara detalles del magnicidio del senador

“No he visto al candidato Cepeda decir en algún momento alguna frase relacionada con el asesinato de Miguel, así como dijo que era solidario con Jesús Santrich”, empezó diciendo Uribe Londoño, candidato presidencial.

Posteriormente, Uribe Londoño grabó un video donde fijó su postura sobre todo lo que se ha conocido en las últimas horas y pidió la renuncia de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que hubo omisión en el asesinato de su hijo.

“Recuerdo, con tristeza, las más de 25 solicitudes que se hicieron para aumentar el esquema de seguridad de mi hijo Miguel Uribe, todas rechazadas”, dijo Uribe Londoño.

En el video, Uribe Londoño asegura que la Fiscalía General de la Nación está dando nuevos pasos para dar claridad sobre todo lo que pasó con el magnicidio de su hijo:

“Otros siete responsables del asesinato ya tienen orden de captura, fue un crimen orquestado para silenciar a Miguel y dar un golpe siniestro a la democracia colombiana”.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Así mismo, dijo que el Gobierno Petro ha sido negligente en la protección de los ciudadanos y que se ha permitido el desbordamiento de la violencia por el crecimiento de los grupos criminales que se han amparo en la paz total del Ejecutivo.

La solicitud de la renuncia de Augusto Rodríguez se hace nuevamente y tras las revelaciones de SEMANA donde se evidenció la participación de la Segunda Marquetalia en el asesinato del exsenador del Centro Democrático.

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También manifestó que su hijo fue asesinado porque, según él, iba a ser el próximo presidente de Colombia.

“Y eso no les convenía porque estaba claro que con él (Miguel Uribe Turbay), esta fiesta que han tenido durante tres años años y medio (en referencia al Gobierno Petro) se iba a acabar. Y el narcotráfico iba a tener un problema. Con Miguel, como él decía, los malos tienen que estar en la cárcel, no es al revés. No es que los buenos ahora somos víctimas de los malos. Él lo tenía muy claro, lo decía en palabras con esa tranquilidad, elegancia, caballerosidad y educación con la que él hablaba, pero con esa firmeza que no le faltaba, porque él se formó en la violencia”, señaló Uribe Londoño enEl Debate.