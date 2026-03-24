A interrogatorio Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En el curso de las investigaciones que se adelantan por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía confirmó que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será escuchado en un interrogatorio.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

La propia fiscal Adriana Camargo reveló que Augusto Rodríguez solicitó al ente acusador ser escuchado en una diligencia de interrogatorio, previo a la anunciada imputación de cargos que se hizo hace algunos meses.

La fiscal general aseguró que el grupo de investigadores a cargo del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay incluyó a la fiscal de administración pública que tomó la determinación de imputar a Augusto Rodríguez por las omisiones en el esquema de protección del precandidato presidencial.

De acuerdo con la Fiscalía, la declaración de Augusto Rodríguez resulta de importancia para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos en el capítulo que advierte las preguntas y omisiones en los protocolos de seguridad, el día de los hechos. Esto es en el mes de junio de 2025.

“Efectivamente, con la fiscal que llevaba ese caso y que estaba por fuera del equipo de tareas especiales, en la unidad de administración pública, la fiscal se incorporó a ese grupo de tareas especiales para que tenga todo el contexto que tiene el equipo. Estamos en este momento con una solicitud que ha hecho la defensa de Augusto Rodríguez; debe ser escuchado en diligencia”, señaló la fiscal Camargo.

El director de la Policía, general William Rincón, advirtió que en contra de los encargados de la seguridad de manera directa el día de los hechos también se adelantan indagaciones preliminares en el propósito de establecer cuál sería su responsabilidad.

“Los que estaban haciendo parte del esquema de seguridad del precandidato presidencial también tienen una apertura investigativa y tendrán que explicar cuál fue su procedimiento ante, durante y después del magnicidio”, dijo el director de la Policía.

Augusto Rodríguez y Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

La anunciada imputación de cargos en contra de Augusto Rodríguez se suspendió luego de que la fiscal se sumara al equipo de investigadores, y se analiza con mayor detalle los elementos de prueba que permitan vincularlo de manera directa al proceso.