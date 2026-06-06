La UNP rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera: contaba con protección de la entidad desde 2014

La Unidad Nacional de Protección se pronunció sobre el asesinato del periodista Cristian Herrera ocurrido este sábado 6 de junio. El comunicador fue acribillado cuando llegaba a su casa, en Cúcuta, y tuvo que ser auxiliado por miembros de su familia.

“Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable”: FLIP expresó su rechazo tras el asesinato de Cristian Herrera

La entidad lamentó el hecho y aseguró que ya se encuentran recopilando información técnica para ayudar a las autoridades a identificar a los responsables del crimen.

“La Unidad Nacional de Protección (UNP) se permite informar a la opinión pública que lamenta profundamente y rechaza el homicidio del periodista Cristian Herrera, director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Rea”, indicó la UNP.

Herrera era beneficiario de las medidas de protección de la UNP desde 2014 por amenazas previas. Al momento del crimen, se transportaba en un vehículo adscrito a la entidad, aunque, según la UNP, había rechazado el acompañamiento de escoltas.

“Es preciso aclarar que la ausencia del esquema de escoltas en ese instante obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido. Tras el atentado, el señor Cristian Herrera fue auxiliado por sus familiares y trasladado a un centro médico asistencial, donde infortunadamente se confirmó su deceso”, agregó la unidad.

El asesinato se registró en el barrio Quinta Oriental, de la ciudad de Cúcuta, en cercanías de la Universidad Francisco de Paula Santander. La Policía Metropolitana de Cúcuta anunció que ya están investigando el homicidio y revisando cámaras de seguridad de la zona para encontrar a los criminales.

La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos por información que lleve a los responsables del asesinato.

Cámaras de seguridad captaron el instante en que asesinaron a Herrera. Foto: Suministrada (API)

En video: autoridades recuperaron las imágenes del sicario que atacó al periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se sumaron al rechazo por el crimen y pidieron que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, exigieron garantías para el ejercicio periodístico en el país.

“La impunidad, el crimen organizado, la corrupción y la violencia derivada del conflicto armado continúan representando riesgos para quienes ejercen el periodismo”, indicó la Defensoría.

Cristian Herrera era miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Ejerció como periodista en el diario La Opinión de Cúcuta y fue director del periódico Q’Hubo en esa ciudad.