En video: autoridades recuperaron las imágenes del sicario que atacó al periodista Cristian Herrera en Cúcuta

En poder de la Fiscalía está el video de seguridad con los segundos previos y el ataque en contra del periodista Cristian Herrera al mediodía de este sábado en la ciudad de Cúcuta. En las imágenes se observa cómo se acerca el sicario y ataca por la espalda al comunicador con un arma de fuego.

MinDefensa confirma que los asesinos de Mateo Pérez huyeron heridos a Valdivia, Antioquia, tras operación militar

El ataque armado ocurrió en el barrio Quinta Oriental de la capital de Norte de Santander. En ese punto, Cristian fue atacado; sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial, pero, infortunadamente, llegó sin signos vitales.

En el video quedó registrado el momento en que el periodista se baja del vehículo y, al acercarse a la entrada de la vivienda, un delincuente en moto se acerca y dispara de manera repetida. El comunicador cae al piso mientras el resto de personas se refugia del ataque armado.

“De forma inmediata, el Comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). Este equipo ya se encuentra recolectando material fílmico de cámaras de seguridad y testimonios clave para identificar la ruta de escape del presunto agresor, el cual se movilizaba en una motocicleta”, señaló la Policía en Cúcuta.

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el crimen y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación, identificar, ubicar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, gracias a los videos de seguridad que fueron recuperados en la escena de los hechos.

“Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado”, señaló la Defensoría.

El periodista Cristián Herrera, fue asesinado en Cúcuta Foto: Foto: La Opinión

Un fiscal de la unidad de vida de la Seccional en Norte de Santander fue asignado a la investigación y será el responsable de recuperar los elementos de prueba, las evidencias y establecer los detalles del proceso, con ello, capturar a los asesinos.