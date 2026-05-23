MinDefensa confirma que los asesinos de Mateo Pérez huyeron heridos a Valdivia, Antioquia, tras operación militar

Alias Chala y Macho Viejo, los presuntos responsables de asesinar al periodista Mateo Pérez en Briceño, lograron huir heridos al municipio de Valdivia, en Antioquia, después de una operación militar que buscaba neutralizar a esa facción de las disidencias de las Farc que viene sembrando el terror en esa región del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que, en medio de esa ofensiva, “fue neutralizada una integrante de la Estructura criminal 36 y resultarían heridos alias Chalá y alias Macho Viejo, señalados de aterrorizar, asesinar, extorsionar y reclutar menores para la violencia”.

El alto funcionario del Gobierno Petro también explicó que esos dos peligrosos delincuentes heridos tras la operación habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia, en Valdivia, buscando atención médica con el apoyo de “colaboradores de esta organización de la muerte”.

Alias Chalá y Macho Viejo serían los responsables de la estructura sicarial que habría participado en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez, hecho que ocurrió el pasado 5 de mayo en el municipio de Briceño.

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Los resultados contra esa facción de las disidencias de las Farc se lograron horas después de que las Fuerzas Militares iniciaran una ofensiva contra la Estructura 36, acusada de asesinar, extorsionar y adelantar acciones terroristas en esa región de Antioquia.

Por eso, el ministro Pedro Sánchez recordó en su cuenta de X: “Ofrecemos recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36: alias Primo Gay, hasta $640 millones; alias Chalá, hasta $500 millones; alias Macho Viejo, hasta $100 millones”.

Por alias Lobo y Santiago, las autoridades también ofrecen una recompensa de 100 millones por su presunta participación en distintos delitos y actos criminales al interior de esa estructura de las disidencias de las Farc.

“A las comunidades les decimos con claridad: no vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, la libertad y la paz de los colombianos”, destacó el ministro Sánchez.

La Policía, las Fuerzas Militares y las autoridades competentes siguen avanzando en la ofensiva contra esa estructura para tratar de dar con Chalá y Macho Viejo, teniendo en cuenta la operación que el Estado adelanta para capturar a los responsables de asesinar al joven periodista Mateo Pérez.