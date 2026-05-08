Incrementan a $ 500 millones la recompensa contra alias Víctor Chala, señalado por el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, incrementó de 300 millones de pesos a 500 millones de pesos por alias Víctor Chala, disidente de las FARC señalado por el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda.

El joven periodista fue asesinado en Briceño, Antioquia, a donde fue a documentar la grave crisis humanitaria que viven sus pobladores.

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Sobre la recompensa, el Ministro dijo: “ofrecemos hasta 500 millones de pesos, por información que nos permita capturar a alias Chala, y llevarlo a la justicia”, dijo el alto funcionario.

Sánchez, advirtió que Chala “se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, un objetivo que debemos cumplir, la instrucción a la fuerza pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona”.

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Además, aseguró: “hemos avanzado grandemente en operaciones en esta región y a pesar del dolor y la adversidad que nos embarga por este vil asesinato, no nos doblegamos como país y avanzamos hasta derrotar a los crininales, a los asesinos de campesinos, de niños, y ancianos”.

Víctor Chala no es un nombre nuevo para las fuentes militares, y quizá tampoco para los habitantes de Briceño.

Inteligencia militar cree que se trata del mismo delincuente relacionado con el asesinato de la lideresa social Lina María Puentes Vega, en zona rural de la población de Baraya, en el Huila.

La víctima era defensora de derechos humanos e integrante de la Red Buscadoras del Huila ‘Tras las Huellas de la Vida’, en la vereda La Nueva Reforma, donde fue ultimada el 31 de mayo de 2025.

John Edison Chala Torrejano, alias 'Víctor Chala'. Foto: Suministrada API

Su nombre dejó de sonar en esa zona del país, según indicaron fuentes militares a SEMANA, luego de que fuera movido del lugar por alias Calarcá, su cabecilla, para evitar un cerco de las autoridades y su caída.

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Ahora está sembrando el terror en Briceño, donde se le relaciona fuertemente con el asesinato del periodista de Yarumal, que a sus 25 años ya había fundado la revista El Confidente y buscaba documentar la crisis humanitaria en esa población.