Briceño, ese pequeño municipio encumbrado en las montañas del norte de Antioquia que está a unas cuatro horas en carro desde Medellín, parece condenado al dolor.

En las últimas horas, un supuesto guerrillero ordenó “regar” un audio entre las comunidades para que estas exigieran la presencia del Ejército en zona rural de las veredas Travesías, Pueblo Nuevo, El robledal y El orejón, aquella recordada porque allí se hizo en la década pasada -mediante los acuerdos de paz con las FARC- un desminado humanitario histórico que permitió regreso de cientos de familias a la zona.

“Vea mi viejito, es para que hagan lo siguiente, si esos manes no se quiere abrir de ahí, se desplazan hacia el pueblo y pidan Ejército, que en verdaderamente no vengan revuelto con esos gamines porque esos quihay por ahí andan revuelto con ellos”, se escucha en la grabación, a la cual SEMANA tuvo acceso.

Fuentes de inteligencia consideran, como ha sucedido en el pasado, que el pedido de los delincuentes de las disidencias del frente 36 de las FARC es para que los militares se interpongan en medio de los combates y contengan el avance de otros delincuentes, los del Clan del Golfo.

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La grabación comenzó a circular entre líderes campesinos y labriegos el domingo y tuvo un efecto inmediato. Según dijo el general (r) Luis Eduardo Martínez, quien es el secretario de Seguridad de Antioquia, hacia las 2:30 p.m. de ese día, los armados se enfrentaron y lanzaron explosivos con drones.

El saldo, ese día, fue el de un presunto integrante de las disidencias muerto, por la caída de un dron cargado con explosivos, y el desplazamiento forzado de 86 familias, integradas por 163 personas, algo que las autoridades veían venir.

Pero no fue lo único. Ayer, lunes, delincuentes atacaron nuevamente con drones en zona rural del corregimiento Las Auras. Según le dijo a SEMANA el alcalde Noé Espinosa, “una bomba” estalló contra la Institución Educativa Las Cruces. La explosión también afectó la fachada de la iglesia.

Ese hecho, confirmó escuetamente el mandatario, no dejó personas heridas, solamente daños materiales. Lo hizo de manera escueta porque no quiere conceder entrevistas, a raíz de que, aseguró, ha sido amenazado por las estructuras ilegales.

Noé Espinosa, alcalde de Briceño Foto: Juan Diego Valencia

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Antioquia sí dijo que ayer mismo realizaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y tomar medidas.

En esa reunión, pasó algo más que llamativo. Según el funcionario, desde la Gobernación de Antioquia le pidieron a un representante del Ministerio de Defensa reevaluar la participación de las disidencias del Frente 36 de las FARC -que sigue órdenes de alias Calarcá- en los diálogos con el Gobierno Nacional y la respuesta que habría dado el funcionario es que los delincuentes evaluarían la veracidad del audio que se regó entre la población para que se desplazara y exigiera la presencia del Ejército.

El audio, confirmó el Secretario de Seguridad, fue analizado por las mismas autoridades, quienes confirmaron su veracidad.

Ante el riesgo, en conjunto con la Alcaldía de Briceño, se tomaron varias medidas: primero, enviarán un contingente del Ejército para hacer frente a la situación, pero este se tendrá que mover, para evitar que quede en medio del fuego cruzado y los militares caigan como carne de cañón.

También habrá un refuerzo de Policía, para controlar el orden en esa población, en la que decretaron toque de queda a partir de las 9:30 p.m. hasta las 5:30 a.m., ley seca (prohibición al consumo y venta de licor hasta nueva orden) y cierre de establecimientos nocturnos a partir de las 8:30 p.m., aunque deberán apagar la música desde las 8:00 p.m.

Además, se suspendieron las clases presenciales durante dos días en las Instituciones Educativas Antonio Roldán Betancur y Centro Educativo Rural Morrón, y las labores presenciales en la Alcaldía.

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El secretario de Seguridad recordó que uno de los delincuentes que está detrás de esas disidencias en la zona es alias Primo Gay, por quien el Ministerio de Defensa incrementó una recompensa que ya llega a los 640 millones de pesos.

“Él es el que asesina, él es el que desplaza, él es el que hace confinar a la gente”, señaló el Secretario de Seguridad de Antioquia.

Desde la Cuarta Brigada le dijeron a SEMANA que han encontrado en las últimas horas 16 artefactos explosivos y que tres soldados resultaron heridos en la última semana por atentados con drones en Briceño, población que vive un drama humanitario desde el año pasado.

De hecho, este medio recorrió las calles de la población en octubre, cuando las mismas disidencias obligaron a más de 2.100 campesinos a huir a la cabecera municipal para mantener combates con el Clan del Golfo. Entonces, dialogó con el entonces personero municipal, Wilmer Moreno, quien en la última semana dejó el cargo aduciendo motivos personales.

No obstante, en el pueblo se rumora que el carismático y entregado funcionario salió de la población arriado por la violencia.