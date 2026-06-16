Proantioquia pide blindar la democracia y respalda a la Fuerza Pública para garantizar la transición de poder

Desde Proantioquia dieron a conocer este martes, 16 de junio, su respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia. Precisaron que es necesario que puedan garantizar una transición pacífica una vez que se conozcan los resultados.

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“Desde Proantioquia expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de Colombia, instituciones encargadas de garantizar la seguridad de votantes, jurados, testigos y observadores en todo el país; así como de brindar a la ciudadanía la confianza de que la jornada electoral y la posterior transición de gobierno se desarrollarán en un ambiente pacífico y seguro”, indicaron.

De igual manera, hicieron énfasis en que es necesario que haya una conservación de las instituciones democráticas y recordó que la legitimidad del poder no depende de la voluntad de quienes gobiernan.

“La legitimidad del poder en Colombia no nace de la voluntad de los gobernantes, sino de la Constitución y de la expresión soberana del pueblo, certificada por las autoridades electorales como fundamento inquebrantable del orden constitucional”, sostuvo la organización.

Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Foto: Colprensa

Asimismo, la entidad señaló que, una vez las autoridades electorales certifiquen los resultados de los comicios, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen la responsabilidad de contribuir a la estabilidad institucional.

“Una vez se certifiquen los resultados del proceso electoral, cualquiera que fuese la decisión de la ciudadanía, corresponde a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Constitución, sostener la estabilidad institucional y asegurar las condiciones para una transición pacífica del poder”, manifestó Proantioquia.

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Finalmente, la organización reiteró su respaldo a la labor de la Fuerza Pública y destacó la importancia de su neutralidad frente al debate político.

“Apoyamos la labor de la Fuerza Pública, su espíritu de neutralidad inspirado en los valores fundacionales de nuestra República y su misión institucional de preservar el orden constitucional y viabilizar el tránsito democrático del poder ejecutivo”, concluyó la entidad.