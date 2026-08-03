Cuerpo de exhumaciones del CTI busca cuerpo del ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido hace cuatro años en San Andrés de Cuerquia

En San Andrés de Cuerquia, municipio del norte de Antioquia donde desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes en 2022, se reportó este lunes un importante movimiento de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Sijín de la Policía y del Ejército Nacional.

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Según conoció SEMANA, los funcionarios llegaron a una casa del sector de Calle Vieja, sacaron los muebles y comenzaron a entrar y a salir con equipos desconocidos para los lugareños.

¿La razón? Este medio pudo confirmar por medios extraoficiales que un equipo de expertos en exhumaciones busca el cuerpo del ingeniero Andrés Camilo, desaparecido el 4 de abril de 2022.

Los funcionarios llegaron desde Medellín luego de varios golpes propinados contra la estructura de Los Mesa, señalada de asesinar y desaparecer al ingeniero.

El equipo experto de exhumaciones está en la búsqueda del cuerpo del ingeniero Andrés Camilo, desaparecido el 4 de abril de 2022. Foto: SEMANA

Aunque aún no se ha confirmado que el cuerpo del ingeniero haya sido encontrado, este avance se da luego de las capturas y la imputación de cargos a tres personas presuntamente relacionadas con su desaparición.

El caso más reciente, informado el domingo, 2 de agosto, por la Fiscalía, fue la imputación de cargos a Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, presunto coordinador de Los Mesa, quien está preso en Tierralta, Córdoba, por otros delitos.

El señalado delincuente deberá responder por el delito de desaparición forzada del ingeniero forestal.

Según la Fiscalía, alias Willy, al parecer, planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición.

El ente acusador señaló, además, que el día de su desaparición, Andrés Camilo fue interceptado por varios hombres, quienes lo amenazaron con armas blancas y un revólver, lo agredieron y lo subieron a un camión. “Ese mismo día la víctima fue vista por testigos en una vivienda y en el vehículo que lo retuvieron. Desde ese momento se desconoce su paradero”, detalló la Fiscalía.

En marzo de este año, SEMANA habló con Claudia Yepes, la mamá del ingeniero, quien relató detalles de la incansable búsqueda.

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Este lunes, como ella hizo costumbre, volvió a preguntarse en la red social X qué ha pasado: “#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios, 1.581 días desaparecido, aquí sigo suplicando información de la ubicación de mi hijo. No hay derecho a tanto dolor; son muchos días esperando respuestas. Que hablen los capturados, que termine este suplicio. ¡Solo pido esto!”.

Por ahora, las autoridades avanzan en la búsqueda con información recabada en las investigaciones contra alias Willy, alias 300 y alias el Paisa.