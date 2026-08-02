Director de la ANT deberá responder por posible desacato en caso de presunta “confiscación” de tierras

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fue requerido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó para que explique, en un plazo de 48 horas, los motivos por los cuales no se habría cumplido una orden judicial relacionada con el predio El Jardín, ubicado en en el municipio de Vegachí, Antioquia.

El requerimiento fue emitido dentro de un trámite de desacato promovido por cuatro campesinos.

SEMANA reveló que los dueños del predio denunciaron que la ANT pretendía recuperar como baldías las fincas que aseguran son de su propiedad y que el trámite avanzó sin que fueran notificados personalmente, en un acto que el abogado Mauricio Pava calificó como “confiscación”.

El tribunal amparó el derecho al debido proceso de los campesinos y ordenó a la ANT dejar sin efectos las actuaciones adelantadas dentro del procedimiento de recuperación de baldíos.

También dispuso que la entidad notificara personalmente la apertura del trámite y las demás decisiones relacionadas con el caso.

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Los accionantes sostienen que la orden no se cumplió porque aún permanecerían vigentes varias anotaciones registrales derivadas del procedimiento y pidieron su cancelación.

De esa forma, el juzgado requirió a Harman para que “manifieste los motivos existentes para no dar cumplimiento a la orden constitucional impartida” y le recordó las sanciones aplicables.