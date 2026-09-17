Marco Rubio discutió con el ministro de Exteriores: Oriente Medio fue el tema principal.

A pocos días de un nuevo encuentro entre los mandatarios de China y Estados Unidos, las dos potencias retomaron contactos diplomáticos de alto nivel.

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El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, sostuvo este jueves una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según informaron medios estatales de China.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. (Foto AP/Fernando Vergara, Pool) Foto: AP Photo/Fernando Vergara

El acercamiento ocurre en un momento marcado por tensiones comerciales y geopolíticas entre ambas potencias, mientras Washington y Pekín buscan mantener abiertos los canales de diálogo de cara a la próxima cumbre.

La comunicación tuvo lugar antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca. En ese encuentro se espera que ambos dirigentes aborden asuntos relacionados con el comercio, la inteligencia artificial y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Wang y Rubio también intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio. Pekín busca desempeñar un papel de mediación en el conflicto entre Washington y Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. Foto: AP

Durante la llamada, Wang afirmó que China y Estados Unidos deben prepararse para la próxima etapa de intercambios de alto nivel bajo principios de “igualdad, respeto y beneficio mutuo”. También señaló que las relaciones bilaterales han avanzado recientemente por una vía de “estabilidad estratégica constructiva”.

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El contacto adquiere relevancia por los vínculos entre China e Irán. Pekín es uno de los principales compradores del petróleo iraní y mantiene un importante respaldo diplomático hacia Teherán.